Látka EHMC, která je například v opalovacích krémech, může měnit DNA, tvrdí čeští vědci

Používání opalovacích krémů vám může změnit DNA. Alespoň tedy těch, které obsahují látku EHMC. Přišli na to vědci z Centra pro výzkum toxických látek v prostředí z Masarykovy univerzity v Brně. Látka přitom může škodit právě kvůli slunečnímu svitu, protože při kontaktu s UV zářením mění svoji strukturu.

Látka EHMC je špatná, protože z jinak neškodné látky se po osvícení UV zářením stává podle vědců takzvaný genotoxin. Tedy látka, která poškozuje DNA buněk.

„Jedná se o látku ethylhexyl methoxycinnamate. Sama o sobě je naprosto v pořádku, protože prošla dlouhodobým testováním. Nicméně po delší době působení UV záření změní svojí strukturu. Nepřibude ani jeden žádný atom, ani žádný nezmizí, ale ta molekula vypadá jinak. Na ni jsme se v našem výzkumu zaměřili,“ říká pro Český rozhlas PLUS autor výzkumu Pavel Čupr.

EHMC se přitom paradoxně používá proto, aby zabránila znehodnocení kosmetiky poté, co je vystavená přímému slunci. Kromě opalovacích krémů ji najdeme třeba ještě v lacích na vlasy nebo parfémech. Vědci z Brna jsou ale první, kteří se snažili zjistit, jak se EHMC po ozáření změní. A vyšlo najevo, že se změní dost zásadně. I co se dopadů na lidské zdraví týče.

Další účastnice výzkumu Anežka Sharma uvedla, že mutace genomu DNA můžou způsobit velmi závažná onemocnění. A obecně se poškození DNA spojuje právě s rakovinným bujením. Ale podle Čupra bychom to přímo s rakovinou spojovat neměli, protože taková souvislost v tomto případě není vědecky prokázaná.

„Ne, to se takovýmto způsobem nedá interpretovat. Látka, která tam vzniká, tzv. cis izomer EHMC, tak jsme u ní jen zjistili, že ve srovnání s tou původní variantou má zvýšený potenciál způsobit změnu v DNA,“ vysvětluje Čupr.

Brněnští vědci testovali dopady izomeru EHMC nejdřív na bakteriích a pak i jaterních kmenových buňkách. Co se těch samotných genetických změn týče, tělo by je mělo zvládnout samo opravit, ale záleží, v jak dobré jsme celkové kondici.

Pro spotřebitele z toho plyne to, že na výrobky s touto látkou by si měli dát pozor. EHMC je obvykle uvedené ve složení krému nebo parfému a takový výrobek raději nekupujte. Na druhou stranu, Čuprův tým zjistil, že výrobků s touto látkou postupně ubývá. I tak by ale Čupr chtěl, aby si výzkumu všimly třeba orgány Evropské unie a používání EHMC zakázaly.

Kromě EHMC bychom se u opalovacích krémů měli vyhnout, alespoň u dětí, i krémům s takzvanými benzofenony. Ty totiž fungují jako endokrinní disruptory, to znamená, že mohou narušit hormonální systém. U dětí bychom taky neměli používat krémy s parfémovými látkami nebo takzvanými parabenovými konzervanty.

Samozřejmostí je pak to, že krém nanášíme těsně před tím, než jdeme na slunce. A zapomínat nesmíme ani na dost vysoký ochranný faktor. Lidé se světlou pletí a vlasy by měli zvolit krém s faktorem třicet až padesát. Zrzatí lidé dokonce potřebují krémy ještě silnější.