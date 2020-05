Léčbu koronaviru zrychlí koktejl tří léků, tvrdí studie hongkongských vědců. Součástí je i látka proti HIV

Pacienti s mírným průběhem nemoci covid-19 způsobené koronavirem se zřejmě uzdraví rychleji, pokud je jim poté, co se u nich objeví příznaky, podán koktejl tří léků. Vyplývá to ze studie hongkongských vědců, o které informoval lékařský list The Lancet.

