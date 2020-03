Aktivity remdesiviru proti koronaviru byly nevídané, říká vědec, který se podílí na vývoji léku

Remdesivir je nadějnou látkou proti viru způsobujícímu nemoc COVID-19. Funguje na trochu jiném principu než ostatní dosud známá antivirotika. Vývoj by nebyl možný bez odkazu profesora chemie Antonína Holého. „Remdesivir zastavuje šíření viru v těle, ale oproti jiným antivirotikům má několik specifik,“ říká Radim Nencka z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR. Praha 11:58 20. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Koronavirus SARS-CoV-2 způsobující nemoc COVID-19 pod elektronovým mikroskopem na snímku z 13. února 2020 v r NIAID Rocky Mountain Laboratories (RML) v USA. | Foto: NIAID Rocky Mountain Laboratories (RML), U.S. NIH | Zdroj: Wikimedia Commons (Public domain)

„Látka vyvíjená společností Gilead Sciences je schopna zastavit syntézu RNA (zde míněna RNA viru, pozn. red.) až po několika po sobě následujících krocích. Většina přípravků proti viru HIV, které známe, zastavuje řetězovou reakci okamžitě,“ vysvětluje Nencka.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak funguje látka proti koronaviru remdisivir?

Díky tomu existuje šance, že by remdesivir na nemoc COVID-19 mohl zabrat. Pro oficiální schválení léku zbývá už jen poslední ze tří klinických studií. V první se testují vedlejší účinky na zdravých lidech, ve druhé a třetí se pak zjišťuje účinnost na konkrétní nemoc.

Vývoj nových virostatik

V 70. a 80. letech byly viry považovány za sekundární zdroje závažných nákaz, důraz se kladl na bakteriální infekce. Epidemie eboly v západní Africe v roce 2014 však nastartovala zásadní změnu.

„Uvědomili jsme si, že soubor antivirotických látek, který doktor Holý nashromáždil, by bylo možné využít k objevu nových virostatik,“ řekl před dvěma lety ve vysílání Českého rozhlasu Plus biochemik Tomáš Cihlář, viceprezident pro virologii americké společnosti Gilead Sciences.

Vědcům se podařilo identifikovat řadu látek, které mají vysokou aktivitu na viry způsobující nemoci, jako jsou ebola, MERS nebo SARS. Tyto látky mohou být účinné i proti aktuálnímu koronaviru SARS-CoV-2.

Ministerstvo povolilo použití Remdesiviru, nemocnice ho žádá pro pacienta v kritickém stavu Číst článek

V současné chvíli jde o remdesivir původně vyvíjený proti ebole. Kvůli ní byl lék vyzkoušen na velkém množství pacientů, aby se ověřila jeho bezpečnost. Vypadá to, že proti novému koronaviru je látka dokonce účinnější. „Aktivity látky remdesivir proti koronaviru byly nevídané,” říká Nencka, který sledoval testy na buněčných strukturách.

Bezpečnost pacientů

„V posledních fázích výzkumu musíme přesně zjistit účinnost léku na nový koronavirus a zjistit, jestli je netoxický,“ upozorňuje Nencka.

„Musíme zjistit, jestli u většího množství lidí nebude docházet k nějakým vedlejším účinkům. Ty nemusely být na menší populaci vidět,“ dodává.

Pokud vše dobře dopadne, mohl by být nový lék schválen do dvou měsíců. Gilead Sciences ale kvůli současné pandemii už teď posuzuje v jednotlivých případech možnost podání remdesiviru v rámci takzvané nouzové léčby. Měla by se týkat i českých pacientů.

Vyjádření společnosti Gilead Sciences „V tuto chvíli vyhodnocujeme každou žádost individuálně. Minimálním kritériem pro poskytnutí experimentálního léku je hospitalizace pacienta s potvrzenou infekcí COVID-19 v závažném stavu. Existují ale omezení pro schválení, například multiorgánové selhání. Jedná se o experimentální látku, která není schválena k použití, nezbytné je proto také schválení lokálních úřadů. V neposlední řadě látku musíme dostat k pacientovi do nemocnice, což může být limitující faktor v případě regulací exportu a importu.“