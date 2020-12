‚Ten kluk z Chomutova to opravdu dokázal.‘ Virolog Cihlář stojí za remdesivirem nebo léčivy na HIV

Ještě v únoru znali lék remdesivir hlavně vědci a lékaři. V březnu se o něm začalo mluvit jako o možném léku na nemoc covid-19. Americká farmaceutická společnost Gilead Sciences, která ho vyrábí, už v minulosti pomáhala českému biochemikovi Antonínu Holému vyvíjet jeho léky na AIDS a žloutenku typu B. A českou stopu nese i remdesivir – tým, který ho vyvíjel, vedl virolog Tomáš Cihlář. Za svou práci dostal i cenu Nadace Neuron. Příběhy 2020 Praha 11:41 22. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Virolog Tomáš Cihlář získal v září ocenění Nadace Neuron za svou práci | Zdroj: Nadační fond Neuron na podporu věd

„To uznání nepatří jenom mně, ale i mnoha týmům, se kterými jsem spolupracoval. Včetně kolegů z Ústavu organické chemie a biochemie, kde jsem v 90. letech začínal jako vědecký aspirant a řada lidí mi tam velice pomohla, včetně profesora Holého,“ děkoval koncem září Tomáš Cihlář za Mimořádnou cenu Neuron za vědecké objevy.

Při vývoji remdesiviru vycházela společnost Gilead Sciences i z patentů Antonína Holého. Letos v únoru mohla přípravek použít k experimentální léčbě onemocnění covid-19. Jako vůbec první dostal remdesivir pacient v americkém Seattlu.

Profesor Cihlář ale tehdy v rozhovoru pro Český rozhlas Plus brzdil přehnaná očekávání: „Na základě jednoho případu je velice těžké dělat závěry. Proto děláme ty klinické zkoušky, které zahrnují zhruba 700 pacientů.“

Když Americká léková agentura v květnu povolila používat remdesivir při léčbě určitých případů nemoci, český biochemik Jan Konvalinka z Ústavu organické chemie a biochemie AV k tomu na svém facebookovém profilu napsal: „Jo, ten kluk z Chomutova to opravdu dokázal.“

„Myslím si, že to je svým způsobem opravdu převrat, protože poprvé tady máme lék, o kterém nejenom několik lékařů říká, že jim zabral u jejich pacientů, ale nevíme, jestli to skutečně fungovalo. Máme nezávislou kontrolovanou placebo mezinárodní studii,“ komentoval to následně ve vysílání Českého rozhlasu.

„Anthony Fauci, šéf amerického Ústavu pro infekční nemoci a alergie, to přirovnal k situaci, kdy jsme v boji proti HIV měli poprvé AZT. Což byl první lék, který nebyl skvělé účinný, ale byl to začátek situace, kdy se pacienti dostávali k léku,“ dodal Konvalinka.

První český pacient dostal remdesivir v březnu. Stav třiapadesátiletého taxikáře Roberta Markoviče byl velmi vážný, v nemocnici ležel s covidem téměř dva měsíce.

„Ta síla, energie, jsem ještě takovej slabej. Nemůžu pořádně ohnout prsty, trošku se mi třesou ruce,“ popisoval svůj stav po léčbě Markovič.

V určitých případech lék pacienti dostávají i teď. Virologa Tomáše Cihláře by si ale veřejnost neměla spojovat jen s remdesivirem, jak připomněl na předávání cen Neuron biochemik Konvalinka.

„Tomáš vedl tým, který objevil úplně nový typ léčiv HIV, které by se měly dávat pod kůži tak, že pacient je bude dostávat jednou za půl roku, možná jenom jednou ročně. Takže největší problém pacienta HIV bude nezapomenout na to, že má smrtelnou chorobu,“ vyzdvihl další úspěchy Cihláře.

Pokud jde o samotný remdesivir, tak podle Mezinárodní zdravotnické organizace chybí důkazy, že by lék zvyšoval u nemocných s covidem-19 šance na přežití nebo snižoval potřebu plicních ventilátorů. To vyvrací britská studie z půlky prosince. Dokládá, že pacienti s určitými imunitnímu poruchami naopak na remdesivir reagují velmi dobře.