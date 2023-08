Čističky zvládnou vodu téměř zbavit zbytků léčiv. Z 27 tisíc tablet ibalginu se do přírody vrátí jenom 300

V desetitisícovém městě spolykají lidé na tlumení bolesti za rok asi 27 000 tablet ibuprofenu. Vypočítali to laboranti Vodárenské akciové společnosti v Brně, kteří zkoumali množství několika typů léčiv v odpadní vodě před jejím čištěním a po něm. Přestože je v kanalizaci poměrně dost léků, po procesech v čističkách se jich zpátky do přírody vrací zlomek. Brno 12:53 31. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Laboranti hledali ve vzorcích osm druhů léčiv, které Češi často užívají | Zdroj: Vodárenská akciová společnost a.s.

Manažerka laboratoří vodárenské společnosti Zdeňka Boháčková drží mezi ukazováčkem a palcem malou skleněnou ampulku s popiskem. Právě do takových vkládala vzorky odpadní vody. „Jsou popsané s číslem vzorečku. Vidíte, že objem je poměrně malý, jsou to řádově mililitry,“ popisuje.

To nejzásadnější máme přímo před očima – na stole je kapalinový chromatograf. Běžně v něm pracovníci testují pitnou vodu. Teď posloužil ke zkoumání té odpadní.

„Dá se do dog sampleru, který slouží k dávkování, následně je vzorek převeden na analýzu. Ta je poměrně krátká, je to otázka minut,“ vysvětluje Boháčková.

Ibalgin ve vodě

Laboranti hledali ve vzorcích osm druhů léčiv, které Češi často užívají. „Sledovali jsme paracetamol, což je velice užívaný lék, který všichni známe a užíváme jako paralen. Dále jsme sledovali i ibuprofen. Konkrétně u těchto léčiv je jejich účinnost v našich čistírnách odstraněna téměř stoprocentně,“ shrnuje závěry předseda představenstva vodárenské firmy Jindřich Král.

V praxi to znamená, že do čistírny ve větším městě se ročně dostane odpadní voda, která v průměru obsahuje asi 27 000 tablet ibalginu. Ale po technologických procesech zpátky do přírody odteče 300 tablet. Méně účinné je toto zjednodušeně řečeno čistění, pokud jde třeba o diklofenak, který tlumí bolest a zmírňuje zánět. Ani tak ale údajně jeho množství zpátky v říční vodě není nebezpečné.

„Ukázalo se nám, že koncentrace jsou nízké a v dalším vodním prostředí dochází k jejich dalšímu rozpadu. Takže z mého pohledu v žádném případě neohrožují lidské zdraví. Je diskuse, jestli ohrožují živočichy ve vodním prostředí. I tady jsem přesvědčen, že koncentrace jsou tak nízké, že k tomu ohrožení živočichů ve vodním toku nedochází,“ uzavírá Král.

K podobným výsledkům dospěly i dřívější studie. Výzkum vodárenské společnosti trval zhruba dva roky a část dat shromáždili vědci během koronavirové pandemie.