Čip na jídle má určit čerstvost potravin a zamezí plýtvání. Zatím funguje u masa a ryb

K čipu stačí přiložit mobilní telefon a na displeji se během chvilky ukáže, jestli je stake nebo rybí fileta ještě čerstvá. (ilustrační foto)

„Vypadá to, že náš produkt může mít velký dopad. Z laboratoře, kde funguje skvěle, ho chceme přinést do průmyslu a ke spotřebitelům,“ říká autor výzkumu doktorand Giandrin Barandun.

Lidé často vyhazují jídlo jen proto, že překročilo datum spotřeby. Poslechněte si, co má vliv na skutečný stav potravin.

S kolegy vytvořil mikročip, který umí zaznamenat čpavek nebo trimethylamin - tyhle plyny vznikají, když se maso začne kazit. Vědci umí čip pomocí speciální tiskárny přenést na papír. Zařízení se tak může stát součástí potravinových obalů.

„Krása je hlavně v té jednoduchosti. Používáme běžný papír. Na něj natiskneme inkoust a dokážeme měřit přítomnost plynů.“

K čipu stačí přiložit mobilní telefon a na displeji se během chvilky ukáže, jestli je stejk nebo rybí fileta ještě čerstvá. Papírové čipy jsou rozložitelné v přírodě a výroba každého stojí necelých 30 haléřů.

Lidé často vyhazují jídlo jen proto, že překročilo datum spotřeby. Podle britského výzkumu, ale čísla na obalu nevypovídají o skutečném stavu potraviny. Vliv na čerstvost má nejen doba, ale i způsob skladování. V koši tak často končí ještě dobré jídlo. Vědci doufají, že jejich metoda datum spotřeby postupně nahradí. Supermarkety by prý mohly tyhle chytré obaly začít používat do tří let.

Češi podle Centra pro výzkum veřejného mínění vyhodí až 10 tisíc tun masa ročně.