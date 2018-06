Vidí jako chobotnice, dítě nosí jako klokan. Antropoložka navrhla své anatomicky ‚dokonalé‘ tělo

Britská antropoložka Alice Robertsová přijala vcelku zapeklitou výzvu. Spolu s týmem odborníků na anatomii a návrháři speciálních efektů vytvořila během tří měsíců model sama sebe v anatomicky „dokonalém těle“, který minulý týden představila v Londýnském muzeu vědy. O projektu natáčela britská BBC. Video Londýn 17:30 18. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alice Robertsová a její model po odhalení v Londýnském muzeu vědy. | Foto: Oficiální stránka Alice Roberts | Zdroj: www.alice-roberts.co.uk

„Alice, vždycky si stěžuješ na to, jak špatně je lidské tělo navrženo, když se člověk podívá na detaily. No, teď tu mám pro tebe výzvu: pokud je to tak špatné, jak říkáš, pokud víš, jak to vylepšit, udělej to! Tady v muzeu, za tři měsíce,“ řekl na začátku projektu Roger Highfield z londýnského muzea. Antropoložka to uvádí na svém webu.

Profesorka birminghamské univerzity Robertsová jeho výzvu přijala a začala pracovat - základem bylo její vlastní 44leté tělo. Rozhodla se zkoumat různé způsoby, jakými by bylo možné vylepšit lidské tělo, a inspirovala se přitom jinými živočišnými druhy. Výsledek můžete vidět níže.

Anatomical oddity - join me on Wednesday evening, @BBCFOUR as I attempt to design the #perfectbody! pic.twitter.com/cAWRFU47eO — Prof Alice Roberts (@theAliceRoberts) June 10, 2018

„Alice 2.0“ má nohy podobné těm emu, páteř jako šimpanz, uši jako kočka a oči jako chobotnice. Pod hrudníkem bez prsou se pak skrývá srdce podobné tomu, které mají psi, podotýká BBC.

Kůže „dokonalé“ Robertsové se může měnit z tmavé na světlou, aby měla dostatek vitamínu D během studené britské zimy a naopak se mohla bránit spálení během léta. „Nová“ Alice má pak na břiše vak s potomkem podobně jako klokani.

‚Nejdivnější je to dítě‘

„To nejdivnější je asi obličej. Vypadá to trochu jako můj obličej, ale designéři změnili jeho tvar,“ popsala Robertsová během odhalení svého „perfektního těla“. „Nejdivnější je to dítě,“ dodala.

Projekt si získal pozornost také na sociálních sítích, kde někteří upozorňují na podivný vzhled modelu, jeho anatomické chyby i podobnost s postavami ze sci-fi snímku Avatar.

#cansciencemakemeperfect with Dr Alice Roberts was super interesting, however couldn’t help but notice a few similarities between Dr. Alice’s “perfect” body, and the Na’vi! pic.twitter.com/KhaVvwoX3H — James Robins (@jamesrobins_) June 13, 2018

„Ten nejbizarnější aspekt tohohle nového a vylepšeného těla nejsou ani nadměrné oční bulvy nebo špičaté uši, ale ta zas**ná dětská hlava vykukující z vaku. Takže v ideálním scénáři by se děti měly rodit o velikosti fazole, jako je to u mláďat klokanů? A potom se schovají v tomhle vaku a dál rostou? Čím déle nad tím přemýšlím, tím je to divnější. Končím. Spalte to,“ píše se například v kritickém článku na serveru Motherboard.

Robertsová o „vylepšení“ porodu na svém webu napsala, že právě on byl nejčastější odpovědí na otázku, co by na sobě lidé změnili.