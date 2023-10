ŽIVĚ z Maker Fairu v Brně: Robotický bubeník Maxa, farmář Fraverbot i myoelektrické protézy rukou

Maker Faire je festival, který patří vědcům, vynálezcům, ale i milovníkům robotiky a moderních technologií. Tento víkend zavítal na brněnské výstaviště a Radiožurnál byl živě u jeho otevření. Anglický název festivalu odkazuje k vyrábění, tvoření a vymýšlení a jeho organizátoři ho překládají jako festival moderního kutilství. Brno 20:20 21. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Robotický bubeník kapely Pontrap | Foto: Michal Šafařík | Zdroj: Český rozhlas (5000442)

„Maker je někdo, kdo rád experimentuje, tvoří a nenechává si to pro sebe. Netvoří do šuplíku nebo jenom v rámci garáže, ale chce se o to podělit i s ostatními,“ vysvětluje hlavní organizátor Vojtěch Kolařík.

Je jedno, jestli maker programuje roboty nebo kvasí zeleninu, „důležitá je chuť tvořit, něco se dozvídat a posouvat svoje hranice objevování“, dodává.

Česko, země kutilů

Maker Faire je celosvětový koncept. V Česku se letos koná celkem v 11 městech, což je poměrně velké číslo s ohledem na to, jak jsme malá země. Brněnský festival patří mezi největší z celé letošní české série.

„Jezdíme se inspirovat třeba do Německa nebo letos jsme se byli podívat v Belgii. Ale byli jsme i v San Franciscu, kde fungoval největšími Maker Faire na celém světě,“ přibližuje přípravy hlavní organizátor.

Inspiraci ze zahraničí mohou ale čerpat i samotní tvůrci a návštěvníci festivalu, který představuje i některé mezinárodní projekty. Do Brna letos například z Nizozemska přicestoval velký bubnující americký robot Ponytrack.

Vojtěch Kolařík ovšem láká i na další zajímavé projekty: „Mě hrozně baví auto na stlačený vzduch od studentského týmu. Další studentský tým tady třeba tvoří velké rakety, se kterými potom závodí v mezinárodní soutěži. No a jinak se to tady hemží různými dalšími roboty, ať už z kartáčku na zuby nebo těmi humanoidními, které připomínají člověka.“

Jak na 3D tisk nebo malujícího robota

Všechny vystavené projekty si můžete přijít prohlédnout během celého víkendu na brněnské výstaviště do pavilonu A1. Kromě toho můžete vyslechnout řadu zajímavých přednášek a zapojit se do workshopů, kterým letos dominuje zejména 3D tisk.

„V rámci workshopu se naučíte základy modelování – jak vytvořit 3D model a jak ho pak takzvaně ‚naslicovat‘, tedy připravit data do tiskárny. Účastníci si odnesou jednoduchou klíčenku a na dalším workshopu programování potom aplikují 3D tisk i do takového robotického vozítka,“ zve Vojtěch Kolařík.

Na přednášky dorazí také mezinárodní hosté. Vídeňská tvůrkyně představí programování obrazu, který kreslí pomocí robotů, a vysvětlí, jak na to. Další ze zahraničních tvůrců popíše, jak postavil svého velkého robota a jakými slepými uličkami se vydal, zve k návštěvě zástupce organizátorů.

Nechte se inspirovat

Hlavní důvod, proč byste si ale podle Vojtěcha Kolaříka neměli nechat Maker Faire ujít, je jeho skvělá atmosféra.

„Základ je přijít sem a nechat se nadchnout vášnivými tvůrci, nakazit se atmosférou a sám se pustit do nějakého projektu. Nebo se třeba seznámit s nějakým tvůrcem, který vám pomůže. Všechno si můžete vyzkoušet na vlastní kůži, vzít do ruky a prožít,“ uzavírá.