‚Máslo' z vody a vzduchu. Americká firma vyrábí za podpory Billa Gatese tuk z uhlíku, který šetří ovzduší

Firma v americkém státě Illinois spustila výrobu laboratorní alternativy másla z uhlíku, která vzniká kompletně bez využití živočišných a rostlinných surovin. Podle firmy výroba „másla“ nevypouští do ovzduší vůbec žádné skleníkové plyny a nevyžaduje zemědělskou půdu. „Je to výborné. Nerozpoznal bych to od klasického másla,“ hodnotí produkt dlouhodobý investor do firmy a zakladatel Microsoftu Bill Gates.

Máslo vyrobené z uhlíku

Máslo vyrobené z uhlíku | Foto: Savor.it

„Chutná to úplně jak máslo,“ říká reportérka CBS News poté, co se zakousla do krajíce chleba natřeného silnou vrstvou „másla“ z uhlíku, které vyrábí v Illinois firma Savor, jejíž laboratoře sídlí v americké Kalifornii.

Hlavní složkou alternativy másla je tuk vyrobený z řetězců uhlíku a vodíku. Vědci v laboratoři využívají oxid uhličitý ze vzduchu a vodík z vody, který zahřejí a oxidují, aby došli k oddělení mastných kyselin a následnému vytvoření tuku. Výsledkem jsou skutečné molekuly tuku, jako jsou ty, které získáváme z mléka, masa a rostlinných olejů.

„Aby vznikla alternativa másla, mísí se náš tuk s vodou, trochou lecitinu, přírodním aroma a barvivem,“ vysvětlil Jordan Beiden-Charles, potravinářský vědec ze Savor.

Bill Gates, zakladatel Microsoftu, na svém blogu minulý rok potvrdil, že je investorem firmy Savor. „Myšlenka přechodu na tuky a oleje vyrobené v laboratoři se může zprvu zdát podivná. Mají ale obrovský potenciál výrazně snížit naši uhlíkovou stopu,“ napsal v příspěvku.

Celý proces výroby totiž nevypouští žádné skleníkové plyny a šetří zemědělskou půdu, která by byla u klasického másla využita ke krmení krav. „K výrobě potřebujeme tisíckrát méně půdy než v tradičním zemědělství,“ říká Kathleen Alexanderová, spoluzakladatelka a generální ředitelka společnosti.

„Máslo“ z uhlíku již používají v pilotním provozu tři americké restaurace. Mezi nimi je i restaurace SingleThread v Kalifornii, která je oceněna třemi michelinskými hvězdami. Firma plánuje produkt dostat i k běžným spotřebitelům. „Očekáváme, že se produkt v regálech objeví kolem roku 2027,“ potvrdila Alexanderová.

