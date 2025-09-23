Mikroplasty v rýži, steaku nebo ve vaječném bílku? Jejich množství v jídle se stále zvyšuje

Nejsou vidět, ale jsou všude. Stovky mikroskopických částic plastu se ukrývají i v jídle. Například když se připravuje maso na horké pánvi, částice zkapalní a vsáknou se do masa. Po vychladnutí na talíři znovu ztuhnou.

Stovky mikroskopických částic plastu se ukrývají i v jídle (ilustrační foto) | Zdroj: Unsplash | Licence Unsplash

Mikroplasty nevědomky konzumujeme neustále. Informuje o tom server BBC. Mikroplasty a nanoplasty jsou částice menší než 5 mm respektive v rozmezí 1 až 1 000 nanometrů.

Odlupují se z vařečky, kterou připravujeme snídani, uvolňují se z plastové láhve na vodu a plavou i v šálku čaje. Najdeme je i hluboko ve zpracovaných potravinách od hamburgerů až po med.

Podle studie ze 109 zemí bylo množství plastů, které lidé zkonzumovali v roce 2018, více než šestkrát vyšší než v roce 1990. Australská studie zase zjistila, že lidé přijímají obvykle 3–4 mg plastu na porci doma vařené rýže a až 13 mg na porci rýže předvařené.

Mikroplasty se přitom objevily jak v rýži balené v papíru, tak v rýži v plastu.

Vědci také zjistili, že propláchnutí rýže snížilo množství podaných mikroplastů o 20–40 %. Oplachování masa a ryb také pomůže, ale částice zcela neodstraní. U jiných potravin ani částečné odstranění není možné. Sůl často obsahuje mikroplasty ze znečištění při těžbě a zpracování.

Studie z roku 2018 zjistila, že mikroplasty byly přítomné ve 36 z 39 zkoumaných značek soli. Nejvyšší úroveň měly mořské soli, pravděpodobně kvůli vysokému podílu plastového odpadu v mořích.

Sathyanarayana i Annelise Adrian, pracovnice týmu pro výzkum plastů společnosti World Wildlife Fund, doporučují přechod na čerstvé, nezpracované potraviny, nebo se alespoň vyhýbat těm ultrazpracovaným, kdykoli je to možné. „Čím víc je potravina zpracovaná, tím větší je pravděpodobnost její kontaminace plasty,“ upozorňuje Sathyanarayana.

