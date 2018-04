Mikroreaktor chlazený solí vzbudil rozruch. Na českém projektu se chtějí podílet Američané či Švédi

Vědci z Centra výzkumu v Řeži vytvořili projekt malého jaderného reaktoru chlazeného roztavenou solí nazvaný Energy Well, informuje o tom deník E15. Mikroreaktor by v budoucnu mohl poskytovat energii k výrobě vodíku, odsolování mořské vody nebo k vytápění oblastí daleko od civilizace. Podle výzkumníků zvládnou zařízení vyrábět i české firmy. Praha 10:16 12. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaderný reaktor (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay (5008272)

„Výkon 20 megawattů tepla řadí Energy Well mezi mikroreaktory. Zájem o tento druh zařízení ve světě roste. V příštích třech letech bychom měli připravit studii proveditelnosti včetně výpočtů, jak by reaktor vycházel ekonomicky. Kromě paliva by ho uměly vyrobit české firmy,“ řekl deníku E15 jeden ze spoluautorů projektu Marek Ruščák.

Na rozdíl od vodních a plynových reaktorů funguje solný reaktor při atmosférickém tlaku, takže nehrozí jeho výbuch. Výhodou je i jeho vysoká pasivní bezpečnost.

Belgie uzavře své jaderné elektrárny, nahradit je chce obnovitelnými zdroji Číst článek

Kromě řídicích tyčí by uvnitř reaktoru měly být umístěné kapsle, které by se při nekontrolovaném nárůstu teploty roztavily a jejich materiál by zastavil štěpnou reakci.

Proti vodním nebo plynným reaktorům můžou mít zařízení se solí i ekonomické výhody. Palivo v nich totiž vydrží sedm až deset let.

Vědci z Energoprojektu a Ústavu jaderného výzkumu letos koncept představili na konferenci o malých modulárních reaktorech v americké Atlantě a setkali se tam s velkým ohlasem.

Spolupracovat s českými výzkumníky chce mimo jiné americká společnost X-energy. Zájem o spolupráci projevili taky Francouzi nebo Švédi.

Vývoj malých reaktorů s výkonem je jedním z hlavních trendů současné jaderné energetiky. Výhodou mikroreaktorů by mělo být mimo jiné to, že nebudou vyžadovat obrovské počáteční investice.