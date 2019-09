12. 9. 2019 | Praha

Nová protinádorová léčivá látka, kterou testují čeští vědci a lékaři, je podle dosavadních výsledků pro pacienty bezpečná. Klinická studie léku MitoTam je v úvodní fázi a lékaři i přes dosavadní optimismus varují, že cesta do cíle zůstává dlouhá. Na jakém principu MitoTam funguje a jak velký posun v léčbě rakoviny může přinést? A co by úspěch znamenal pro českou vědu?