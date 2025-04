Mladí vědci Čermák a Podmanická získali Cenu Global winners. Chtějí inspirovat další inovátory svého věku

Československý tým mladých vědců získal ocenění Global winners od organizace The Earth Foundation. Osmnáctiletý Tomáš Čermák z Česka a devatenáctiletá Slovenka Anna Podmanická už dříve převzali cenu The Earth Prize za evropský region, o jejich celosvětovém úspěchu rozhodli lidé v anketě. Díky svým výzkumům studeného plazmatu a fotokatalýzy vytvořili systém PURA, který čistí odpadní vody a zbavuje je například antibiotik nebo jiných léků. Ženeva 19:04 22. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vědci Tomáš Čermák a Anna Podmanická získali Cenu Global winners | Foto: Jana Plavec | Zdroj: Akademie věd ČR

Ocenění Global winners převzali Čermák a Podmanická na slavnostním ceremoniálu organizace The Earth Foundation 22. dubna, tedy na mezinárodní Den Země. Do hlasování se zapojilo zhruba 16 000 lidí z celého světa.

Systém na čištění odpadních vod PURA, za který už československý tým získal cenu The Earth Prize a asi 275 tisíc korun, vznikl spojením Čermákova výzkumu studeného plazmatu a fotokatalýzy, kterou se zabývá Podmanická. Díky oběma procesům se vytváří nabité částice, radikály nebo ozon, které napadají molekuly a zbytky léčiv ve vodě.

„Toto je teprve začátek naší cesty. Titul globálních vítězů The Earth Prize posouvá náš výzkum na celosvětovou úroveň v boji proti znečištění vody. A co je ještě důležitější, podporuje naše poslání zvyšovat povědomí o hrozbě kontaminace vody léky a antibiotiky. Společně s Nadací The Earth Foundation chceme inspirovat další mladé inovátory k akci a řešení problémů našeho světa,“ prohlásili Čermák a Podmanická.

Čermák a Podmanická chtějí přeměnit prototyp systému PURA v zařízení, které bude schopné pracovat až s desítkami litrů vody najednou. Do projektu hodlají zapojit také další studenty.

O hlavní cenu Global winners soupeřilo celkem sedm týmů, které získaly The Earth Prize ve svém regionu. O tomto ocenění rozhodovaly poroty složené z vědců a odborníků. Představily se tak například projekty na rozšíření parků ve městech či na boj s odpadem.

Američtí mladí vědci vytvořili obaly na přepravu zboží, které jsou ekologičtější a odolnější. Indičtí studenti zase vynalezli lednici na přepravu vakcín, která nepotřebuje elektrickou energii.

Organizace The Earth Foudation, která ocenění uděluje, sídlí ve švýcarské Ženevě. Věnuje se inspiraci, vzdělávání, poradenství a podpoře studentů a mladých podnikatelů při řešení environmentálních problémů pomocí inovativních nápadů.