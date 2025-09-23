Čtyřnásobně překročený limit toxických látek. Vědci z Jihočeské univerzity měřili v Českých Budějovicích
Jaké množství toxických látek vdechuje člověk, který se pohybuje po ulicích Českých Budějovic? To zkoumali vědci z Jihočeské univerzity.
Polycyklické aromatické uhlovodíky, které jsou pro člověka nebezpečné, vznikají při nedokonalém spalování například fosilních paliv. Proto se vědci rozhodli změřit jejich hodnotu v ovzduší a zjistit, jestli odpovídá legislativní normě.
Ze zastávky MHD v Českých Budějovicích sbíral vzorky odborný asistent David Kahoun z Laboratoře analytické a environmentální chemie Jihočeské univerzity pomocí vzorkovače.
„Vzorkovač jsme umístili na Branišovskou ulici do výšky 1,5 metru. Vzorkování probíhalo od sedmi hodin ráno, abychom zachytili ranní dopravní špičku, přes celý den až do páté hodiny odpolední,“ popisuje Kahoun.
Přístroj připomíná malý ruční vysavač, nasává vzduch a zachytává z něj prachové částice. Filtr s nasbíraným prachem pak putuje do laboratoře. Tam je ponořen do baňky s extrakční směsí, která z něj uvolní nebezpečné látky. Pak se do baňky přidá další roztok, který zvyšuje spolehlivost stanovení.
‚Fritovací nádoba‘
Ultrazvuková vana vypadá jako menší fritovací nádoba s vodou, která po zapnutí vibruje. Celý tento proces pak podstoupí vzorek ještě jednou.
„V dalším kroku provedeme pomocí rotační vakuové odparky odpaření extrakčního rozpouštědla, takže přibližně z 20 mililitrů získáme přibližně 0,2 mililitru. Zapneme si rotační vakuovou od parku vodní lázeň, olejovou vývěvu a pustíme vodu do chladiče,“ říká David Kahoun.
Pak je potřeba nastavit ještě několik dalších hodnot, jako je průtok nebo teplota. Vědci se zaměřili zejména na výsledky obsahu benzoapyrenu. To je nejtoxičtější a nejznámější rakovinotvorná sloučenina, která může poškodit plod a DNA.
V den odběru byla tato hodnota překročena ve všech pěti časových úsecích. „První časový úsek připadl na dopravní špičkou. Tam byla hodnota benzoapyrenu překročena zhruba víc jak čtyřnásobně,“ doplňuje Kahoun.
Naměřené hodnoty ukazují, že ovzduší ve městech není ideální. Ke zlepšení může přispět každý třeba tím, že místo auta zvolí kolo, veřejnou dopravu nebo chůzi.