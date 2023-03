Posun v diagnostice Alzheimera? Čeští vědci přispěli k vývoji nové metody odhalení nemoci

Alzheimerovou chorobou trpí stále více lidí, v Česku je to podle lékařů až 160 tisíc. Většina o ní ani nemusí vědět. První příznaky, jako například poruchy paměti, se objevují až po několika letech. I to je tématem právě začínajícího festivalu Týden mozku. Odhalit chorobu v raném stadiu bývá velmi těžké. Pomoci by ale mohla nová metoda, na které se podíleli zahraniční odborníci spolu s kolegy z ČVUT a nemocnice v pražském Motole.

