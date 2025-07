Mravenčí vojáci po výměně dvou bílkovin v mozku uklízejí nebo zahradničí

V mraveništi funguje něco jako kastovní systém. U zkoumaného druhu Atta cephalotes se dá příslušnost k nim poznat podle velikosti. Největší jsou vojáci, kteří hlídají vchody do mraveniště nebo potravní trasy.

„Menší mravenci, dělníci, se starají o hnízdo, a ti nejmenší pečují o houbu, kterou se živí,“ popisuje dělbu práce entomolog Lukáš Čížek. Vědce překvapilo, že zmíněná uměle navozená chemická změna byla vratná.

„Když se dostali do styku s dalšími mravenci, přes různou chemii se rozvzpomněli na svou původní funkci a zase se k ní vrátili,“ upozorňuje ekoložka Kateřina Sam.

Manipulace v mozku

Náhradní peptid mohli vědci například poslat do krevního oběhu nebo mohli vypnout geny, které se starají o jeho výrobu. Svědčí to o pokročilosti a přesnosti metod, s nimiž výzkumníci pracovali.

„I když vojáci pod vlivem jiných neuropeptidů změní roli, nemusí řešit, zda se do chodbiček vejdou,“ vysvětluje Lukáš Čížek. Obdělávat pár desítek metrů čtverečních „rekvalifikovaný voják“ zvládne i zvenčí.

Metodu badatelé vyzkoušeli i na savcích – rypoších. Znamená to teoretickou šanci, že by se dala zkoušet i u člověka. Takový případ manipulace, v přírodě častý, by ale měl etické meze.

„Houbové patogeny v mravencích donutí mravence dolézt do rozumné výšky, aby nevyschla, ale její spory se přitom můžou šířit,“ dodává jiný příklad manipulativního jednání v přírodě Kateřina Sam.

