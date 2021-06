RNA vakcíny by mohly léčit pokročilou rakovinu kůže. Firma BioNTech zahájila druhou fázi testování

Léčba rakoviny založená na podobném principu jako covidové vakcíny postupuje do dalších fází testování u lidských dobrovolníků. Firma BioNTech zahájila druhou fázi testování mRNA vakcíny pro lidi s pokročilým nádorem kůže melanomem. Vakcíny proti rakovině začali vědci zkoumat mnohem dříve, ale výzkum se ukázal jako mnohem složitější. Mainz (Německo) 16:22 27. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Léčba rakoviny založená na podobném principu jako covidové vakcíny postupuje do dalších fází testování u lidských dobrovolníků (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Principem mRNA vakcín je jedna z molekul RNA, takzvaná messenger neboli „poslíčková“ RNA. Je to něco jako matrice pro výrobu proteinů. Naše buňky neustále tvoří nějaké proteiny a dělají to tak, že „stavební plány“ zapsané v DNA přepíšou do mRNA, podle ní se přímo skládají proteiny a nakonec mRNA rozloží.

To znamená, že když s vakcínou dodáme zvenčí jinou mRNA, tak můžeme buňku přimět, aby dočasně dělala něco, co nemá v popisu práce: aby vytvářela něco cizího, i když se její DNA nezmění.

Proteiny kódované v mRNA vakcíně se mohou podobat proteinům virů, ale také proteinům, které se tvoří v nádorově zmutovaných buňkách. Říká se tomu také vakcína, ale není to očkování proti vzniku rakoviny - vědci ji zamýšlejí podávat lidem, kteří už mají rakovinu v pokročilém stadiu.

Vědci zkoumají vakcíny nebo potenciální léčbu založenou na mRNA už asi třicet let a už od začátku měli v hledáčku i léčbu rakoviny. Počítaly s ní i firmy jako Moderna nebo BioNTech, dnes proslulé vývojem covidových vakcín.

Výhodné na tom je, že taková léčba je schopná zasáhnout i metastázy, vzdálená ložiska rakoviny rozprostřená po těle, proti kterým jiné druhy léčby neúčinkují.

Nakonec to ale „předběhla“ vakcína proti virům, jednak kvůli potřebě vypořádat se s pandemií, ale jednak i proto, že vytvořit vakcínu proti viru je jednodušší než proti nádoru.

Cizorodý virový protein je totiž jasným cílem. Jenže u rakoviny je problém s tím, jaký protein zvolit. Rakovinné buňky jsou jen částečně změněné původní buňky vlastního těla, takže vyrábějí většinu proteinů naprosto normálně a imunitní systém je proto nevidí jako něco cizorodého. Jen některé z proteinů jsou pozměněné.

Háček je v tom, že většina těch změněných proteinů je jedinečná pro konkrétního pacienta. Rakovina tedy není jedna nemoc, ale mnoho různých diagnóz.

Vakcína na míru

Vědcům se přesto podařilo najít nádorové proteiny, které jsou společné pro skupinu pacientů s určitým poddruhem nádoru – to je právě případ vakcíny proti pokročilému kožnímu melanomu, která postoupila do druhé fáze testování na lidech. Ve studii testují kombinaci nové vakcíny s imunoterapeutickou léčbou.

V různých fázích výzkumu jsou desítky mRNA vakcín proti nádorům. Vždy ale bude každá vakcína určená jen pro omezený počet lidí s konkrétní variantou nemoci.

Vědci proto testují i léčbu šitou na míru, kdy budou protinádorovou RNA vakcínu sestavovat podle vzorků nádoru od jediného pacienta. Studie takových vakcín na míru se konají od konce loňského roku u lidí s rakovinou tlustého střeva a nádory prsu, jak uvedl ředitel firmy BioNTech Uğur Şahin pro Spiegel.