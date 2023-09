Včely z období krále Šalamouna. Vědci v Portugalsku studovali fosilie hmyzu staré téměř tři tisíce let

Před čtyřmi lety studovali vědci vývoj ekosystému na pobřeží Atlantiku v jihozápadním Portugalsku. A nalezli přitom světový unikát: zkameněliny stovek včel v kuklách staré skoro tři tisíce let. Do detailu zachovalá těla hmyzu prozkoumali a teď o tom napsali studii. Včely zůstaly zachovány skutečně do detailu a vědci dokázali určit jejich pohlaví, druh, a dokonce i pyl z potravy, co včelí matka nechává na víčku kukly.

