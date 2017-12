Život zasvětil léčbě leukémie a zachránil stovky životů. Otto Hrodek převzal cenu za přínos světové vědě

Během víc než padesátileté praxe zachránil lékař Otto Hrodek stovky pacientů. Zakladatele moderní české dětské hematologie nyní ocenil Nadační fond Neuron – lékař převzal cenu za přínos světové vědě. Že bude lékařem, se rozhodl už jako dítě, když pozoroval péči o nemocné sourozence. Nyní 95letý lékař věří, že se vývoj léčby leukémie ještě posune dopředu. Praha 11:15 9. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Otto Hrodek | Zdroj: ČTK

„Já mám pět sourozenců, nás bylo doma šest. A nemoci, které nás potkávaly, jsme prodělávali postupně. Co mnou pohnulo, bylo, když měla má sestra záškrt – tak těžký, že se dusila. Řekl jsem si, že tohle se přece musí vyléčit. Řekl jsem si, že musím být nějak platný, abych tohoto svět zbavil,“ popisuje v rozhovoru pro Radiožurnál pětadevadesátiletý Otto Hrodek.

Rodák z Jihlavy ale nemohl studovat medicínu hned po střední škole. Plány mu překazila válka a zavřené vysoké školy. Jak se ale naskytla první příležitost, okamžitě v Praze nastoupil na lékařskou fakultu. A nezastavilo ho ani to, že nemohl sehnat ubytování.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý příspěvek o oceněném lékaři

„Když jsem přišel do Prahy, nenašel jsem ani jedno ubytování na koleji. Jedna kolej mi řekla: 'My vám dáme prozatimní.' A upravili mi lůžko v jedné koupelně. Tak jsem zůstal v té koupelně, kde bylo jedno lůžko. Asi dva a půl týdne, vůbec mi to nevadilo,“ vzpomíná Hrodek.

Jeho životní náplní se nakonec stala léčba leukémie. V padesátých letech na tuto nemoc všechny děti dříve nebo později umíraly. Jak poruchu krvetvorby léčit se Otto Hronek učil po světě a nové metody pak zaváděl v Česku.

„Vždy, když jsem vylíčil, co jsem viděl, tak jsem nacházel dobré pochopení a povzbuzení. Když máte kolem sebe lidi, kteří vám pomůžou, a nemusíte prosit, ale můžete vysvětlit - a je to pochopeno – tak je to povzbuzením,“ říká.

'Až tam nás věda přivedla'

Otto Hrodek stál třeba u vůbec první transplantace kostní dřeně u dítěte v Česku. Tehdy rok a půl starý chlapec dostal dřeň od svého sourozence. „Od svého bratra, dvojčete, které ale nebylo dvojče jednovaječné – to by byla ideální situace. To druhé dvojče se ale tak dobře hodilo, že nám v této souvislosti pomohlo úplně bezvadně,“ popisuje lékař detaily operace z podzimu 1989, kterou si pamatuje dodnes.

I když se úspěšnost léčby dětské leukémie výrazně zlepšila, Otto Hrodek věří, že vývoj tohoto oboru se ještě posune.

„Je ve mně hodně nadějí, že u těch nejtěžších případů, kde ještě terapie musí být dotažena, budou i větší úspěchy s transplantacemi. Protože transplantujeme ty nejtěžší případy, kde terapie selhává. Kdy už bychom děti třeba vůbec nezachránily – tak tam se pokoušíme téma transplantace ještě dotáhnout. Až tam nás věda přivedla," dodává.

Nadační fond Neuron letos udělil cenu za přínos světové vědě třeba také arktickému ekologovi Josefu Svobodovi nebo historikovi a světovému odborníkovi na lucemburskou dynastii Františku Šmahelovi.