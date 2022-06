Nanočástice v biomedicíně. Imunoložka Bílková zkoumá využití nanomateriálů k odhalení rakoviny

I když vystudovala Karlovu univerzitu, jako patriotka ráda přijala Zuzana Bílková možnost návratu do Pardubic. Tam už řadu let působí na katedře biochemických a biologických věd Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, kde mimo jiné zaváděla obor imunochemie. Ale není to jen zajímavý výzkum, kterým se tam zabývá.

„Protože učíme na vysoké škole, máme dvě role. Ta neméně důležitá je výuka. A právě náš tým připravuje studenty do diagnostických laboratoří,“ říká.

Nejde tedy pouze o chemii, ale i o znalost medicíny, protože jejich absolventi spolupracují s lékaři.

Současným asi největším vědeckým zájmem Bílkové je využití nanočástic v biomedicíně.

Byla například součástí týmu odborníků v Paříži, kterému se podařilo odhalit v krvi pacientek nemocných rakovinou počínající metastáze. A to výrazně dříve než jakoukoli jinou metodou, což umožňuje zahájit lékařům léčbu s výrazným náskokem.

Výzkumem diagnostiky rakoviny se zabývá i teď. Jedná se o metodu, která dokáže za pomocí malého množství krve odhalit velmi rychle rakovinu vaječníků v raném stadiu. A to díky magnetickým nanomateriálům.

Metoda, kterou na katedře vyvíjí, může pomoci v odhalení řady dalších nemocí. Už teď ji zavádějí do praxe gynekologové, protože tak snadno dokážou odhalit nebezpečný zánět v děloze, který může vážně ohrozit plod v těle matky.

Magnetické nanomateriály ale mohou pomoci i v jiných oborech, například při odhalení salmonely v mléce nebo detoxikaci znečištěné vody. A aby byla jistota, že nanomateriály nemohou nijak ublížit, účastní se tým Zuzany Bílkové také na projektu, která zkoumá jejich případnou škodlivost lidskému zdraví.