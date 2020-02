Čeští vědci vyvinuli nanomateriál, který po nasvícení dezinfikuje rány. Stačí silnější zářivka

Posvítíte na něj a obvaz sám dezinfikuje třeba popáleninu nebo ránu, kterou zakrývá. Zní to trochu zázračně, ale takový materiál vyvinuli vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a ve čtvrtek dopoledne ho poprvé představili. LAM-X je nanotkanina obsahující speciální barviva a na to, aby se sterilizovala a tím i dezinfikovala třeba zmiňovanou popáleninu, opravdu stačí na ni jen chvíli svítit třeba silnější zářivkou. Praha 15:21 20. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít LAM-X je zkratka pro světlem aktivované materiály - tedy light activated materials. Ilustrační foto | Foto: Ivana Bernáthová | Zdroj: Český rozhlas

LAM-X je zkratka pro světlem aktivované materiály – tedy light activated materials. Tým docenta Jiřího Mosingera z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy pracuje s nanočásticemi, do kterých zapouzdřuje speciální barviva.

„Fotosenzitizéry po dopadu viditelným zářením přenáší svou excitační energii na běžný kyslík za vzniku singletového kyslíku,“ popisuje Mosinger pro Radiožurnál.

Takzvaný singletový kyslík je vysoce reaktivní molekula, která dokáže vyhubit širokou škálu bakterií a virů. „Po osvícení viditelným zářením sterilizují svůj povrch, či dokonce dezinfikují okolí,“ dodává docent.

Z takto upravených nanočástic je možné vytvořit nanotkaniny a z těch pak obvazy. Samotná struktura nanovláken a jejich membrán nedovoluje průnik bakterií. A singletový kyslík, který je generovaný na povrchu, je účinně inaktivuje, čímž tedy obecně brání šíření infekce.

Takový obvaz přitom stačí na chvíli ozářit světlem například ze silnější zářivky a on se sám sterilizuje. LAM-X by mohl pomáhat lidem se spáleninami nebo bércovými vředy.

„Už vznikla jedna klinická studie, kde už nanovláknové membrány byly použity jako krycí obvazy k zabránění sekundární infekce u bércových vředů,“ říká vedoucí týmu.

Unikátní na světě

Společnost LAM-X, a. s., společně založily dceřiné společnosti Karlovy Univerzity – Charles University Innovations Prague – a Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd – i&i Prague.

„Měli jsme možnost porovnat kvality tohoto projektu s jinými projekty, které vznikají třeba v americkém San Francisku,“ říká ředitel i&i Prague Jaromír Zahrádka. „A ostatní materiály, které se vyvíjejí, mají klasický přístup, tedy uvolňování stříbra nebo uvolňování nějakých antibiotik. A tohle byl úplně jiný koncept, který jsme nikde ve světě nepotkali,“ dodává.

LAM-X ještě musí projít důsledným testováním. Podle Zahrádky by se první produkt mohl na trhu objevit do pěti let.