Proč nechceme nosit roušky? Souvisí to i s krátkodobou pamětí, říkají vědci

Naši schopnost přizpůsobit se pandemickým doporučením Vyskočil dává do souvislosti i s takzvanou neuroticitou. „Ukazuje, jak jsme citově na výši, kdo má stupeň deset, je velmi citlivý,“ doplňuje neurofyziolog.

V krizových situacích, jako je pandemie, je proto podle odborníků důležité, zda máme někoho nablízku. „Kontakty potřebujeme velmi blízké, těsné, doslova kůži na kůži," říká Vyskočil. Stres z nedostatku objímání může proměnit naše sociální vztahy.

Když nemůžeme ani podat ruku, pořádně ji zmáčknout, pohladit naše blízké po rameni, stačí někdy milé gesto nahradit třeba zamáváním. „Můžeme také obejmout plyšovou hračku nebo polštář, jako to dělají děti,“ radí vědec.

Láskyplné chování

Profesor Vyskočil upozorňuje, že i v krizové situaci musíme brát v potaz individuální rozdíly v láskyplném chování. „U dívek je láskyplné chování dědičné a to ze 45 procent. Z 55 procent je to vlivem prostředí, jednají tak, jako to dělala maminka,“ říká Vyskočil.

Jak dodává, u žen tento typ jednání souvisí s jejich hormonálním vybavením, mimo jiné s oxytocinem nebo s prolaktinem, který se vylučuje s mateřským mlékem, když žena kojí. Naopak muži se takové jednání musí z 80 procent naučit.