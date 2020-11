‚Strašně zajímavá látka.‘ Mohla by léčit obezitu, cukrovku i Alzheimera, říkají čeští vědci

Čeští vědci jsou na stopě léku, který tlumí chuť k jídlu. Myši vykrmené lidskou vysokokalorickou stravou zhubly během dvoutýdenního podávání tohoto preparátu až o 20 procent. Už se začíná pracovat na lékové formě a klinické testy by se mohly odehrávat také v Česku. Praha 20:19 8. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obezita | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„V zásadě jde o peptid, který v přirozené podobě vzniká v mozku. My přidáme mastnou část, tedy ho lipidizujeme. A injekcí ho dostaneme do krve a do mozku,“ popisuje ve Studiu Leonardo biochemička Lucie Maletínská z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Čeští vědci jsou blízko léku na obezitu

Vědci mechanismy účinku molekuly zatím hledají, vysvětluje biochemička: „Ale zdá se, že jeden z nich by mohl být, že látka způsobuje změny v lipogenezi, v tucích, tedy že ty tuky hubnou. Hubnou například játra, která jsou u obézních myší ztukovělá.“

Lékař a přední český diabetolog Martin Haluzík z Institutu klinické a experimentální medicíny, který na vývoji látky s Maletínskou spolupracuje, dodává, že tyto peptidy fungují přes jiný receptor než v současnosti užívané obdobné hormony. „Nikdo ale dosud nebyl schopen tuto skupinu peptidů upravit tak, aby měly tak výrazné až intenzivní efekty.“

Spolupráce s jedničkou na trhu

Silná stránka nového potenciálního léku je ta, že se může zkombinovat s už používaným lékem, vysvětluje profesor Haluzík: „Pak se velmi výrazně zvyšuje šance, že dosáhneme dlouhodobého úspěchu, váha bude klesat a budou se zlepšovat i komplikace, které s obezitou souvisí.“

„To, že velká farmaceutická firma Novo Nordisk, výrobce číslo jedno v diabetologii a obezitologii, vybrala naši molekulu, je důkaz, že je tato látka strašně zajímavá. Na to, že vývoj této látky trval v uvozovkách jen patnáct let, tak to je obrovsky úspěšný příběh,“ dodává Haluzík.

Novo Nordisk se pustil do modifikací české molekuly. „To už je jejich cesta, směřují tak na antiobezitní látku k dlouhodobému podávání. Samozřejmě jsme pořád na začátku v tom smyslu, že není jasné, jestli to bude úspěšný příběh až do konce, nebo ne,“ upozorňuje Maletínská.

„Prokážeme-li, že dlouhodobým zhubnutím se zlepší spousta komplikací, je větší šance, že látku zaplatí i pojišťovny. “ Martin Haluzík (Lékař a diabetolog)

A dodává: „Troufám si ale říct, že pokud s tím někdo dokáže něco udělat, tak jsou to oni. Teď máme společný grant na hledání mechanismu účinku. My směřujeme k tomu, že vidíme souvislost diabetu, obezity a Alzheimerovy choroby a že tyto látky mají možná větší potenciál, než se zdálo.“

Vše kolem příjmu potravy ale podléhá mnoha mechanismům. „A organismus si hledá cesty, jak obejít tu jednu, která je zablokovaná. Proto je také tak těžké obezitu léčit,“ připomíná biochemička.

„Zatím mluvíme o dostupnosti v řádu let. Kdybych chtěla být hodně optimistická, tak v horizontu pěti až osmi let. Mým hlavním posláním ale není cílit na nějakou molekulu do komerce, ale dělat základní výzkum a zabývat se mechanismy účinku,“ svěřuje se Lucie Maletínská.

Proč je obezita pro pacienty nakažené koronavirem riziko? Nejde jen o cukrovku nebo vyšší krevní tlak Číst článek

Lékař Martin Haluzík doufá, že bude-li lék účinný, dostane se k mnoha pacientům: „Prokážeme-li, že dlouhodobým zhubnutím se zlepší spousta komplikací, tak bude daleko větší šance, že látku zaplatí i pojišťovny.“

„Jsem optimista. Vím, kolik let poctivé práce to všechno dalo, je potřeba také trochu štěstí. A to se tady všechno sešlo, takže doufejme, že to vydrží všechno ještě aspoň těch pět let nebo víc,“ přibližuje nadějné výhledy vývoje českého léku na obezitu Martin Haluzík.