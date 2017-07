Našli jsme první měsíc mimo Sluneční soustavu, hlásí astronomové. Objev má potvrdit Hubbleův teleskop

Tým kolem vědce Davida Kippinga z Kolumbijské univerzity v New Yorku už po měsících mimo naši Sluneční soustavu pátrá několik let. Využívá k tomu Keplerův teleskop od NASA. Dosud prý vědci našli několik těles, které se měsícům podobaly, ale pak se vytratily. Důležité při tomto hledání je i pátrání po planetách mimo naši sluneční soustavu. Měsíce totiž krouží kolem tzv. exoplanet. Vědci už podle BBC objevili zhruba 3 tisíce planet, které obíhají kolem jiných hvězd, než je naše Slunce.

Pokud jde o samotné pátrání po exoplanetách, vědci je hledají tak, že sledují průchod jednotlivých těles kolem hvězd a následně počítají v tento moment úbytek světla. Podobným způsobem pak pátrají i po měsících mimo naši soustavu – opět zkoumají a počítají rozdíl v záření dané hvězdy.

Těleso, možná tedy měsíc, se jmenuje Kepler - 1625b a nachází se poblíž hvězdy, která leží asi čtyři tisíce světelných let od Země. Měsíc by měl být velký a těžký jako Neptun. Obíhat by měl kolem planety, která je přibližně stejně velká jako Jupiter, ale asi tak 10krát těžší než tato planeta z naší Sluneční soustavy.

Potvrzení bude až v říjnu

K potvrzení chtějí vědci využít Hubbleův vesmírný dalekohled. Pozorování by chtěli provést v říjnu. Jeden z výzkumníků, David Kipping, britské BBC řekl, že jsou z objevu nadšení a že je skutečně velká šance objev statisticky potvrdit. Také ale zmínil, že se nechce spoléhat jen na statistiku – proto ona verifikace pomocí vesmírného dalekohledu.

Podle zatím uznávané teorie o vzniku a vývoji planet by se takové těleso nemohlo zformovat u planety, která je podobně těžká jako Jupiter.

Výzkum je dohledatelný na stránkách Cornellovy univerzity ve státě New York. A profesor David Kipping (stejně tak jako jeho kolegové) je součástí projektu s názvem The Hunt for Exomoons with Kepler – tedy projektu, který se zabývá měsíci mimo naši soustavu s využitím Keplerova teleskopu.