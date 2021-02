Imunolog Hořejší: Schválené vakcíny předčily očekávání. U starších lidí je účinnost vždycky horší

V České republice se už víc než měsíc očkuje proti onemocnění covid-19. V současné době probíhá očkování prioritní skupiny označené jako 1A. Otevření registrace pro širokou veřejnost se ale zatím odsouvá – důvodem je nedostatek vakcín. „Očkování bude trvat o něco déle, protože do České republiky nepřišel takový počet dávek, jaký jsme očekávali,“ vysvětluje příčinu pokulhávání plošného očkování ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Praha 20:01 1. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nižší efektivita očkování u starých lidí se podle imunologa Hořejšího dá očekávat. ilustrační foto | Foto: Jana Přinosilová

Pokud jde o samotné vakcíny, které jsou aktuálně k dispozici, imunolog z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky Václav Hořejší nešetří chválou. „Tyto vakcíny nejen splnily, ale hodně předčily očekávání,“ hodnotí.

„Předpokládalo se, že uspokojivá bude účinnost vyšší než 50 procent – jak to u dobrých vakcín proti chřipce bývá. Ale tady se to pohybuje kolem 90 procent.“

Alespoň soudě podle výsledků třetí fáze klinického testování. Skutečnou účinnost bude možné zhodnotit až za několik měsíců.

K debatě o nižší efektivitě očkování u starších lidí přispívá Hořejší ujištěním, že jde o běžný jev: „Dá se to prakticky s jistotou očekávat. V případě chřipky je to tak, že u lidí nad 65 let zabírá očkování asi o 50 procent méně.“

Za tato čísla může podle imunologa postupné slábnutí imunitního systému.

Jsme připraveni?

Přestože analýza společnosti Ernst & Young vyvrací tvrzení vlády z konce prosince o tom, že je Česko na plošné očkování připraveno, Blatný chybu na straně státu odmítá. Znovu přitom odkazuje na nižší množství vakcíny, které do země nakonec dorazilo.

„To, že jsme připraveni, se dá dokladovat i tím, že stejně jako všechny okolní země máme v současné době proočkovány téměř tři procenta populace. V tom nejsme nijak pozadu,“ říká a připomíná sousední Německo, jehož velká očkovací centra zejí kvůli nedostatečným dodávkám prázdnotou.

Ministr předpokládá, že zastavit komunitní šíření pandemie by se mohlo podařit do léta. Nic ale neslibuje – je totiž nutné brát v potaz i hrozbu britské mutace nebo třeba počasí v průběhu jara.

Stávající růst hodnoty reprodukčního čísla mají na svědomí neukáznění lidé, kteří nedodržují vládní opatření, myslí si imunolog Václav Hořejší: „Čím dál tím víc se tady rozmáhá jakýsi protestní postoj, který někteří lidé zaujímají s tím, že to nebudou respektovat. Podporují iniciativu Chcípl PES a podobně.“

Zatímco se vláda snaží vypořádat s nedostatkem vakcín, senioři ze skupiny 1A bojují s technicky náročným systémem registrace, ale i s tokem zmatečných informací, které vyvracejí jedna druhou.

„Médii proběhla zpráva, že se očkování ruší, pak že běží dál. Senioři jsou z toho zmatení,“ shrnuje výkonný ředitel organizace Život 90 Jaroslav Lorman a připomíná třetí závažný problém, který mají imobilní pacienti – ti se na očkovací místo nemohou dopravit, zároveň se ale zatím nepodařilo najít způsob, jak vakcínu dostat k nim.

Poslechněte si celý audiozáznam Speciálu Věry Štechrové.