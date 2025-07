Od chemie ke kvantové fyzice. Středoškoláci si zkouší práci vědců v rámci stáže na Západočeské univerzitě

Čtrnáct středoškolských studentů si v Plzni zkouší práci vědců. Účastní se letošních stáží ve Výzkumném centru nových technologií Západočeské univerzity. Zájemci si mohli vybrat z deseti témat a největší zájem projevili o stáž zaměřenou na elektrochemii. Plzeň 14:12 31. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čtrnáct středoškoláků absolvuje vědeckou stáž na Západočeské univezitě (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

„Zájem byl opravdu velký. Přihlásilo se nám téměř 40 studentů,“ říká koordinátorka projektu Dita Sládková. „Jejich úkolem bylo napsat motivační dopis, proč se chtějí stáže zúčastnit a jak se věcem, jako je matematika nebo fyzika, věnují. A bylo strašně těžké vybrat nějaké z těch studentů, protože jsme brali jenom čtrnáct,“ dodává.

Iniciátorem stáží byl zástupce ředitele výzkumného centra Miroslav Holeček. „Cílem bylo motivovat středoškoláky, aby je zaujaly technické disciplíny. Aby viděli, že práce na různém výzkumu, vývoji je obrovsky motivační i proto, že si na tom mohou postavit kariéru, že se v tom uživí,“ vysvětluje.

Čemu všemu se studenti v rámci těch stáží věnují? „Od chemické problematiky – pracují na tématech blízkých velmi významnému českému objevu hydrogelů, kontaktních čoček až po kvantovou fyziku, kde se budou učit psát programy pro kvantový počítač,“ popisuje Holeček. Právě kvantová třída je letošní novinkou.

Účastníky opravdoví nadšenci

„Tiskneme vzorečky na tahové zkoušky a tady můžete vidět dvě termokamery, které snímají pomocí počítače průběh teploty v čase,“ popisuje účastník stáže Jaroslav Kudrna. „Hlavní součást mojí práce byla to, že jsem nasimuloval chyby v tisku, a pak jsem pomocí programu zkoušel najít přesně ten úsek, kde se ta chyba stala a zkoušel jsem zjišťovat parametry, podle kterých se to dá poznat.“

Proč se rozhodl přihlásit na stáž? „3D tisku se věnuji už sedm let, takže je to obor, ve kterém jsem si jistý. Navíc je tam přidaná hodnota toho, že si vyzkouším práci s termokamerami a moc mě to baví,“ odpovídá Jaroslav.

Na dalším pracovišti výzkumného centra se specializují na biomechaniku, vysvětluje mi výzkumný pracovník Vít Nováček:

„Zabýváme se simulacemi porodů, dysfunkcí pánevního dna, a to je i předmětem této práce, kterou tady Daniel (další stážista, pozn. red.) teď dělá. Pomáhá nám s jednou z možných technik personalizace modelů tak, aby každé ženě byl generický obecný model přizpůsobený na její anatomii.“