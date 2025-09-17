Vědci z ČVUT v Jeseníku zkoumali vliv požáru na ocelovou halu. Naplnili ji dřevem a zapálili

Hranice pečlivě postavená ze čtyř metrů krychlových dřeva mohutně vzplála uvnitř ocelové haly v průmyslovém areálu na okraji Jeseníku, kde vědci z ČVUT Praha a konstruktéři pod dohledem hasičů zkoumali vliv požáru na plášť a ocelovou konstrukci haly. Data získaná při této požární zkoušce odborníci využijí při tvorbě konstrukčního programu.

Hasič s vědeckým pracovníkem s termokamerou sledují požární zkoušku ocelové haly v průmyslovém areálu v Jeseníku

Hasič s vědeckým pracovníkem s termokamerou sledují požární zkoušku ocelové haly v průmyslovém areálu v Jeseníku | Foto: Stanislav Heloňa | Zdroj: ČTK

Díky softwaru by firmy mohly projektovat a stavět průmyslové haly s menší spotřebou materiálu při dodržení bezpečnostních norem. Hasiči zapálili hranici ze stovek dřevěných polen v ocelové hale o rozměrech 24x12 metrů a vysoké přes 7 metrů.

Čtyři metry krychlové dřeva hořely několik desítek minut, čidla umístěná nad místem požáru i na konstrukci a plášti haly průběžně snímala teplotu, která se v případě konstrukce vyšplhala až k 700 stupňům Celsia.

Jak se chová ocelový plášť?

Okolí haly organizátoři obehnali páskou, přistaveno bylo několik požárních vozidel. Požární zkoušku z bezpečné vzdálenosti sledovalo několik desítek vědců a hasičů. Průběh testu zaznamenávaly kamery a kolem haly kroužil dron.

Hasiči a vědečtí pracovníci sledují požární zkoušku ocelové haly v průmyslovém areálu v Jeseníku | Foto: Stanislav Heloňa | Zdroj: ČTK

„Cílem projektu je vyvinout návrhovou metodiku a software, který v sobě bude zahrnovat příspěvek plášťového chování ke stabilizaci ocelové konstrukce při požáru. Takže my budeme zkoumat, jak moc ten plášť, jeho tuhost a tuhost přípojů pomáhají celé konstrukci při požáru,“ řekla dnes novinářům Kamila Cábová z Fakulty stavební ČVUT Praha.

Na požární zkoušce se podíleli odborníci z firmy Promstal, která testovací halu postavila ve svém areálu. „Je to ve své podstatě milník našeho výzkumně-vývojového projektu. Naším cílem je ověřit hypotézu, kterou vytvořil odbornici z ČVUT. Získaná data využijeme pro tvorbu softwaru, který budeme používat pro naši stavební praxi,“ řekl ředitel firmy Promstal Pavel Stibor.

