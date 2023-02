Cestující na palubě, venku minus 8 stupňů. Jak a proč se letadla odmrazují jen pár minut před startem?

I v noci na sobotu teploty v Česku zůstávaly pod nulou. To je většinou signál pro pracovníky letišť, kteří se v takovém počasí musí postarat o odmrazení letadel, která míří do vzduchu. Dělá se to jen pár minut před startem, kdy už jsou cestující na palubě. Reportéři Experimentu byli u toho, a tak vás teď v reportáži mohou zavést přímo na plochu pražského letiště Václava Havla. Praha 14:33 11. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Letadlo, ve kterém už sedí posádka i cestující, zastavuje na letištní ploše a z obou stran k němu přijíždí odmrazovací vozy | Foto: Martin Pařízek | Zdroj: Český rozhlas

Na Letišti Václava Havla v Praze právě procházíme bezpečnostní kontrolou a hned po ní se s mluvčím letiště Michalem Procházkou vydáme na letištní plochu. „Tady vlastně jedeme podél Terminálu 2 a pomalu se blížíme k odmrazovací stojánce,“ popisuje cestu Michal Procházka.

Venku je minus osm stupňů Celsia a z letiště už pomalu mizí ranní mlha. Po vysednutí z auta oblékáme kvůli bezpečnosti reflexní vesty a čekáme, až Airbus A320 dorazí k nám.

U odmrazovacího stojanu už nás vítá Jakub Beneš ze společnosti Czech Airlines Handling: „Vlastně přijede sem na odmrazovací stojánek, kde dojde k odmrazení, protože noc byla velmi mrazivá a je šance, že letadlo bude buď namrzlé, nebo zasněžené.“

Letadlo, ve kterém už sedí posádka i cestující, zastavuje na letištní ploše a z obou stran k němu přijíždí odmrazovací vozy. V kabině sedí operátor. Na hydraulické ruce se zvedá do výšky několika metrů až k ocasní části letadla.

„Nejčastěji se odmrazují křídla a potom ta ocasní část a trvá to přibližně tak tři minuty,“ shrnuje Jan Beneš.

Klíčem je kapalina

Na jedno letadlo běžně použije zhruba 200 až 300 litrů odmrazovací kapaliny. U té existují dva druhy.

„Kapaliny jsou na bázi glykolu. První typ se používá k odstranění námrazy nebo sněhu, zředěný s horkou vodou, která má minimálně 60 stupňů a slouží to k tomu, aby se to letadlo očistilo,“ říká.

Pakliže hodně mrzne nebo sněží nebo je nějaký mrznoucí déšť, přichází na řadu druhá kapalina. „Pak se ještě používá druhý typ kapaliny, která vlastně chrání letadlo před tvorbou námrazy. Druhá kapalina by měla zajistit to, že když to letadlo odstartuje, neměla by se na něm tvořit ta námraza, ten sníh, že to na něm nevydrží a sklouzne to dolů,“ dodává.

Od použití kapalin se stopuje čas, do kdy musí letadlo vzlétnout. Pokud se stanovená doba překročí, je potřeba kapalinu aplikovat znovu.

Mluvčí letiště Michal Procházka ukazuje na čtyři velké cisterny. Do každé se vejde 70 kubíků odmrazovací kapaliny. V případě, že letadlo přiletí a záhy má zase letiště opustit, odmrazení ani nemusí být potřeba, zajistí to technologie v průběhu letu. U ostatních se o to na žádost kapitána stará letištní personál.

A co by se vlastně stalo, kdyby se letadlo ani v nepříznivých podmínkách neodmrazilo?

„Tam se zásadně zhoršují aerodynamické vlastnosti letadla a v tom úplně nejhorším případě by se mohlo stát, že se tomu letadlu nepodaří odstartovat, Ta kontaminace na těch křídlech by způsobila, že tam nebude žádný vztlak,“ vysvětluje Jakub Beneš z Czech Airlines Handling.