Nizozemci a Američané objevili koronavirus v odpadních vodách. Budou se testovat i v Česku

Tým profesora mikrobiologie Gertjana Medemy z Výzkumného ústavu pro vodní hospodářství KWR v Nieuwegeinu prováděl testy odpadní vody v sedmi městech a na letišti, hledali při nich RNA nového koronaviru.

V případě města Amersfoort, které má 150 tisíc obyvatel, test odpadní vody ukázal přítomnost viru dokonce několik týdnů před ohlášením prvního případu nákazy. Lidé totiž vylučují virus v různých sekretech a fekáliích, i když nemají žádné symptomy. Výsledky vědci zveřejnili ve studii, kterou ještě čeká odborná recenze.

Ve Spojených státech byly minulý týden také zveřejněny výsledky testů odpadní vody, které ve spolupráci s vědci prováděl startup Biobot Analytics. Podle nich je přítomnost viru vyšší, než jaké jsou odhady zdravotníků.

Podle stávajících zjištění odborníci předpokládají, že tato metoda by v budoucnu mohla sloužit jako včasné varování. S její pomocí by snad bylo možné zjišťovat nárůst, úbytek či nepřítomnost hladiny koronaviru v odpadní vodě. Díky tomu by vědci mohli varovat před nástupem další možné epidemie.

Česko se chystá

„Podobný výzkum bychom rádi realizovali,“ informuje chemička Věra Očenášková z Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM. „Pomoc nám přislíbil Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně, Oddělení bezpečnosti potravin a krmiv a pochopitelně bude nutná i spolupráce čistíren odpadních vod. Nikdo je k poskytnutí vzorků nemůže nutit, je to plně v jejich pravomoci,“ říká Otčenášková a dodává, že s testováním odpadních vod by chtěli začít už tento týden.

Podle obecně přijímané hypotézy jsou odpadní vody v podstatě velmi naředěná moč. V odpadních vodách probíhá jen takové sledování patogenních látek a mikroorganismů, které je nařízené legislativou.

„V ní zcela aktuálně dochází k nějakým změnám,“ upozorňuje Očenášková. „Podobné výzkumy se provádějí jenom velmi zřídka a v rámci různých projektů, sledování odpadních vod se nedělá standardně.“

Odborníci spolupracují se svými kolegy v dalších zemích a sdílejí své poznatky. Zatím bylo celosvětově provedeno málo testů odpadních vod, ale výzkum vypadá nadějně.

Dosavadní testy dostatečně nezkoumaly, jestli v odpadní vodě virus přežívá ve virulentním stavu. Podle odborníků v nich je ale mnohem více nebezpečných a snadněji přenositelných chorob. Nový koronavirus SARS Cov2 je navíc velmi citlivý na běžné antiseptické prostředky. Při dodržování standardních dezinfekčních postupů v nich koronavirus nemůže přežít.