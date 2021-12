Na zákrok se v cizině čeká i dva roky. U nás se lidem zdají dva měsíce dlouhé, srovnává oční chirurg

Od začátku kariéry jsem se toužil stát očním chirurgem, přiznává lékař Martin Fučík. V současné době patří mezi české přední oční mikrochirurgy s nejvyšším počtem provedených zákroků. „Čím víc člověk operuje, tím operuje rychleji. A čím víc lidí odoperuje, tím víc jich pak za ním přijde. Je to takové nabalování koule sněhuláka,“ vysvětluje ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Hovory Praha 0:10 12. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Oftalmolog zkoumá dioptrické vady | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Lékařskou fakultu absolvoval Martin Fučík v roce 1990. Mikrochirurgie od té doby podle něj prošla velkým vývojem.

„Změnily se diagnostické přístroje, změnily se technologie, kterými zákroky provádíme. Všechno jde cestou miniaturizace nástrojů. Pro pacienta je to méně zatěžující zákrok, rychleji rehabilituje," popisuje.

Oftalmologie se od lůžkové medicíny posunula do ambulantní sféry.

„Lidé kdysi třeba po banální operaci šedého zákalu v nemocnici trávili dva až tři týdny, dnes chodí ambulantně a druhý den v podstatě mohou vykonávat svou práci. Dřív to bylo nemyslitelné,“ připomíná primář operačních sálů a glaukomového centra pražské kliniky Lexum.

Někdy má ale pocit, že lidem nedochází, co se pro ně za posledních 20 let podařilo vyvinout.

„Zvlášť v české kotlině je to takové trošku zmlsané. V cizině se na zákrok kolikrát čeká i rok a půl až dva. U nás, když je to dva měsíce, tak se to někdy lidem zdá dlouhé, všichni chtějí všechno hned,“ popisuje své zkušenosti.

Operování v Zambii

Přiznává, že důležitá pro jeho kariéru byla vědecká stáž se zaměřením na diagnostiku a léčbu glaukomu v Doheny Eye Institute v Los Angeles ve Spojených státech.

„Byla to první taková možnost po roce 1990. Takže jsem byl rád, že jsem se tam dostal. Vědecká stáž probíhala v honosném privátním pracovišti, byli tam vybraní lékaři, kteří se zabývali problematikou zeleného zákalu. Tam jsem v podstatě nabyl všechno to, z čeho žiju dodnes a co si obohacuji a rozšiřuji. Takže jsem za to strašně vděčný,“ přiznává.

Oční chirurg Martin Fučík | Foto: Vladimír Kroc | Zdroj: Český rozhlas

Úplně jinou zkušenost si pak odvezl z dobrodružné chirurgické mise v africké Zambii.

„V Zambii tou dobou jeden lékař oblétával různá města. Takový milý chlapík, rád přijal, že jsme tam přijeli a ukázali jsme moderní techniku. Byl jsem tam velmi vytížený přednášením i operováním."

„Bylo to ale velmi zajímavé. Zase úplně jiná zkušenost, kdy jsme se z velkého světa, kde je péče dostupná, najednou ocitli někde, kde jsou lidé vděční i za to, že jste se tam vůbec přijel na ně podívat. Určitě jsme tam ukázali nějaké cesty moderního vývoje. Tak doufám, že jsme tam nějakou stopu nechali. Takovou svoji vlastní,“ věří oční mikrochirurg.

