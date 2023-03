Některé nástroje z doby kamenné patrně vznikly bez lidského přičinění. Poukazuje na to německá studie

Když Karel Čapek psal v apokryfech o úpadku doby, jeho pražena Janečková v nich oškrabovala medvědí kůži pazourkem, evidentně opracovaným právě za tím účelem. Jiné artefakty z doby kamenné ale mohly vzniknout náhodou, bez lidského přičinění, tudíž to žádné artefakty nejsou. Upozorňují na to vědci z německého Institutu Maxe Plancka pro evoluční antropologii. Drážďany 18:15 18. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Makak jávský, předmět německé studie | Zdroj: Profimedia

Autoři studie na to přišli přes opice, makaky jávské. Pozorovali v Thajsku, jak makakové „makají“. Opice používaly kameny k rozbíjení ořechů z palmy olejné, ořechy jsou trochu větší než arašídy, ale dost tvrdé. Makakové jsou šikovní, jeden kámen používají jako podložku, dají na něj ořech a druhým kamenem do něj tlučou.

„Všimli jsme si, že na místech, kde opice rozbíjely ořechy, je hodně těch jejich kamenů, ale taky spousta úlomků,“ říká spoluautor studie, archeolog Tomos Proffitt.

Makak se někdy netrefí do ořechu, kameny třísknou o sebe a kus se ulomí. Podle studie mívají úlomky stejný tvar jako archeologické nálezy z doby kamenné, nástroje z pravěku staré až 3 miliony let.

Vědci ve studii, která vyšla v časopise Science Advances, zkoumali přes tisíc „opičích“, náhodných úlomků a porovnali je s artefakty z nalezišť v Tanzanii, Keni nebo Etiopii.

Neznamená to, že všechny nalezené kamenné nástroje vlastně žádné nástroje nejsou, jen je prý třeba počítat s tím, že některé možná vznikly bez lidského přičinění, náhodou. Nálezy se totiž dotýkají samé podstaty vymezení člověka.

„Charakteristika pojmu ‚člověk‘ do značné míry souvisí se záměrnou výrobou nástrojů. Nejen s jejich používáním, ale výrobou. Vytvořením něčeho nového,“ vysvětluje paleoantropoložka Jessica Thompsonová z Yaleovy univerzity, která ale nepatří k autorům nové studie.

Reakce se různí

Jason Lewis, paleoantropolog z Newyorské státní univerzity ve Stony Brooku, který se také nepodílel na studii, řekl, že některé artefakty určitě mohly vzniknout náhodou. Je to ovšem stále jen hypotéza, kterou je ještě třeba dostatečně potvrdit.

Jiní, jako paleoantropolog Thomas Plummer z Queens College, Městské univerzity v New Yorku (ani on nebyl součástí týmu), vidí přínos studie v tom, že je třeba neunáhlovat se s interpretací podobných nálezů.



Jestli kamenný nástroj vznikl lidským přičiněním se dá poznat u takových nálezů, jako jsou kosti se zářezy. Pravěkých nástrojů jsou různé druhy a tvary. Stanici NPR to řekla už zmíněná paleoantropoložka Thompsonová.

Autoři zmíněné studie už před časem zkoumali v Brazílii malpy kapucínské, které také šikovně bouchaly kamínky do ořechů. Výzkum vedl některé vědce k jisté váhavosti nebo zdrženlivosti, pokud jde o důkazy přítomnosti lidí v Jižní Americe před padesáti tisíci let. Ale to už je jiný příběh.