Letošní cenu Neuron za chemii získal profesor Pavel Hobza. Patří mezi nejcitovanější české vědce

Letošní cenu Neuron za celoživotní přínos vědě v oblasti chemie získal jeden z nejcitovanějších českých vědců, profesor Pavel Hobza. Teoretickými výpočty objevil nepravé vodíkové vazby, které potvrdily i reálné pokusy a musely se tak přepisovat učebnice. Radiožurnál v sérii reportáží představuje nadějné české vědce.

Profesor Pavel Hobza v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd pracuje už přes dvacet let. Energii při ranní cestě do práce čerpá ze stromů, které tvoří dubovou alej vedoucí k ústavu. „Stojí za to přijít každé ráno do práce,“ směje se čerstvý držitel ceny Neuron.

V ústavu visí oznámení upozorňující, že právě Pavel Hobza ocenění obdržel. „Pro většinu zaměstnanců to bude skvělá novinka,“ říká akademik Dušan Brinzanik.

„Ale to se střídá, teď tam visím já a pak se tam dá dnešní oběd,“ říká s úsměvem Hobza. Laureátovi gratuloval i Zdeněk Havlas, bývalý ředitel ústavu.

V ústavu se nachází také pracovna významného profesora Antonína Holého, který jej v minulosti vedl. „Tady se čas zastavil. Vidíte tu plášť, počítač i jeho zápisky a diskuse,“ podotýká vědec. Na tabuli jsou stále i vzorce účinných látek na AIDS, které vymyslel.

Pavel Hobza se podílel i na scénáři ke hře Dejvického divadla Elegance molekuly. „Já a Neuron jsme ti, kdo to inicioval. Nebýt nás, tak to nebylo. Podstatné byly peníze na začátku. K tomu se hrdě hlásím. Jen tak se nestane, aby tak úžasná hra vznikla na náš popud.“

S kolegyní Danou Nachtigallovou připravuje Pavel Hobza půlmiliardový evropský grant. „Už jsme se dostali do formátu, který by to měl být,“ upřesňuje akademik.

Pro špičkové výzkumníky je angličtina samozřejmým pracovním jazykem. Se svým studentem Maximiliánem Lamanecem ale může nejcitovanější tuzemský vědec mluvit česky. „Byl jsem samozřejmě velmi potěšen, pan profesor je inspirativní a plný energie. Je to vždy povzbuzující,“ říká k ocenění Lamanec.

Pavlu Hobzovi k prestižní ceně Neuron gratulovali i další kolegové. „Byl jsem překvapený, jak to bylo příjemné,“ doplňuje skromně profesor.