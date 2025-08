Paví peří jako přírodní laser. Nový objev otevírá cestu k inovacím v technologii a vědě

Paví brka jsou známá pro svou zářivou barevnost a unikátní vzor. Dlouhodobě fascinují vědce i milovníky přírody. Nejnovější studie navíc odhalila, že pera těchto elegantních ptáků dokážou mnohem víc než jen působit esteticky. Obsahují totiž prvky, které fungují jako přírodní laser.

Paví peří obsahuje nanostruktury, které rozptylují světlo tak, že se tato ozdoba třpytí v odstínech modré a zelené. Vědci z Florida Polytechnic University a Youngstown State University v USA na několik míst ocasu nanesli barvivo a hledali částice, které by mohly vyzařovat ještě zcela odlišnou záři, informuje web Science Alert.

Následně zjistili, že z očních skvrn na peří vycházejí ve dvou odlišných vlnových délkách paprsky žlutozeleného laserového světla. Ty však byly natolik slabé, že je nelze spatřit pouhým okem.

Laserové světlo stejné vlnové délky překvapivě vyzařovaly různě zbarvené části očních skvrn – i když se mikrostruktura jednotlivých oblastí pravděpodobně lišila.

Laserový efekt

Marco Giraldo z Univerzity v Antioquii upozorňuje, že studie přesně neidentifikuje mikrostruktury způsobující laserový efekt, uvádí server Science.

Pro konzistentní signál by dutiny v peří musely mít téměř identickou velikost a tvar, což ovšem vylučuje známé duté i tyčinkovité struktury peří zodpovědné za barevné efekty.

Dawson předpokládá, že za laserovou funkci mohou být odpovědné jiné malé struktury v peří, například proteinové granule.

Identifikace těchto fyzikálních vlastností může vést k pokroku v laserové technologii nebo poskytnout biologům nový nástroj pro analýzu živých materiálů.

Studie rovněž naznačuje, že biologické materiály by v budoucnu mohly poskytovat lasery, jež by bylo možné bezpečně zavést do lidského těla a využít k vyzařování světla pro biosenzory, lékařské vyšetření nebo terapeutické účely.