Rychlejší než PCR a přesnější než antigenní. Brněnští vědci vyvinuli LAMP test a jednají s výrobci

Čeští vědci vyvinuli nové testy proti koronaviru. Měly by zvládnout rozpoznat virus spolehlivěji než antigenní testy s výsledkem do hodiny a bez potřeby převážet vzorky do centrální laboratoře. „V reakci dochází k barevné změně. Díky tomu je výsledek odečitatelný pouhým okem," řekl jeden z vývojářů Filip Pardy. Jedním z míst, kde test dokončili, je výzkumný institut CEITEC Masarykovy univerzity v Brně, kde už nabídli licenci komerčním výrobcům. Dnešní Plus Praha 9:59 10. března 2021

Metoda izotermální amplifikace (RT-LAMP) umožňuje rozpoznat virus ve vzorku bez nutnosti izolovat RNA.

Vzorek z odběru z nosohltanu se vloží do připravené reakční směsi v malé zkumavce. V ní se zahřeje na konstantní teplotu zhruba 65 stupňů a dojde k namnožení, tedy amplifikaci, genetického materiálu viru, aby mohl být rozpoznán.

V principu jde o jednodušší a rychlejší postup než klasický PCR test, který se obejde bez drahého laboratorního vybavení.

Centrální laboratoř Genomika institutu CEITEC na vývoj tohoto testu dostala loni grant od Technologické agentury ČR ve výši 1,7 milionu korun. Vědcům se podařilo vyvinout a validovat prototyp diagnostické sady.

Podle Filipa Pardyho, který se na vývoji podílel, lze s její pomocí rozpoznat přítomnost viru SARS-CoV-2 ve vzorku pouhým zrakem.

„V reakci dochází k barevné změně. Díky tomu je výsledek odečitatelný pouhým okem. Je tam citlivé barvivo. Když ta reakce proběhne úspěšně, tak dojde ke zbarvení z růžové do modré. To je detekovatelné pouhým okem. Pracovník, který by test prováděl, by si ho položil na čistě bílou plochu pod bílé světlo a je schopen to odečíst celkem jednoznačně.“

Levnější výbavení

Vědci při validaci srovnávali nový test s výsledky PCR diagnostiky, což je metoda, která platí za zlatý standard a za desítky let už je v laboratořích dobře zvládnutá. Prokázalo se, že testy z dílny brněnských vědců fungují srovnatelně dobře u vzorků s vyšším obsahem viru. Citlivost je podle Pardyho vyšší než u antigenních testů, ale o PCR v tomto ohledu konkurovat nemůžou.

„Oproti PCR je samozřejmě citlivost trochu nižší, ale má to lepší vlastnosti v tom, že ta reakce je jednoduchá a přímočařejší. Výsledek je za 45 minut. Citlivost je v řádu stovek a tisíců vstupních molekul, zatímco PCR se dostává na jednotky až desítky. Ale to je obecná vlastnost přístupu, kdy to děláme napřímo bez izolace RNA,“ vysvětlil Pardy s tím, že PCR diagnostiku lze v citlivosti těžko překonat.

Ale výhoda LAMP testů podle něj může spočívat v nižší ceně a rychlosti. Teoreticky by se tak mohly uplatnit třeba ve školách či podnicích a dalších místech, kde by bylo k dispozici potřebné laboratorní zázemí a vyškolený pracovník.

„Máme postavený takový kufřík, do kterého se vejdou všechny věci, které k tomu potřebujete. Přesto je třeba, aby to dělal někdo, kdo má buď laboratorní praxi, nebo s tím má nějakou zkušenost. Takže to není samotestovací věc,” řekl Pardy.

„Říkali jsme si, že by to mohla být možnost pro testování třeba ve firmách nebo laboratořích, které nejsou tak dobře vybavené. Ta reakce je charakteristická tím, že se obejde bez fluorescenčního cykleru. Potřebuje zařízení v hodnotě desítek tisíc korun – a ne stovek tisíc jako v případě PCR,“ dodal.

A doplnil, že o využití licence na prototyp této diagnostické sady na testování vzorků z nosohltanu teď jednají se dvěma firmami. Snahou je dospět ke komerčnímu řešení. Podobný test vyvinuli a validovali také výzkumníci z centra BIOCEV Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR. Tam se teď metodu snaží přizpůsobit i na vzorky slin, které by pak šlo získávat i pomocí samoodběru.