V Česku chybí technologie na výrobu recyklovaného plastu v potravinářské kvalitě

V Česku zatím žádný podnik s potřebnou certifikací není. Firmy tak nemůžou vyhozené PET lahve zpracovat na takzvaný rPET, tedy materiál, ze kterého by se vyráběly nové potravinové obaly.

Podle Jitky Sosnovcové ze Státního zdravotního ústavu je jedním z důvodů současný systém třídění plastů do žlutých kontejnerů: „Za současného stavu, kdy ve žlutých kontejnerech nejsou jenom lahve nebo materiál polyethylen terephtalát (PET), ale všechno možné, tak si neumím představit, že by toto mohl být zdroj pro to, aby se z něj vyráběl rPET pro styk s potravinami.“

S tím ale nesouhlasí společnost EKO-KOM, která v Česku třídění obalů zajišťuje. Část vytříděných PET lahví podle ní zrecyklují na nové obaly zahraniční společnosti, které certifikaci mají. Tou je například rakouská společnost ALPLA.

„Nakupujeme lahve, které jsou už předtříděné. To znamená, že jsou buď čiré, lehce modré nebo lehce zelené. Kupujeme ze všech trhů Evropy. První krok v naší výrobě recyklovaného PETu je přitom další následné třídění a čištění,“ vysvětluje pro Radiožurnál manažer firmy Jan Daňsa.

Společnost minulý rok v Česku nakoupila přes dva tisíce tun vyhozených plastových lahví. Podle firmy EKO-KOM se jich přitom vytřídilo asi 40 tisíc tun. Víc ale rakouský podnik nenakupuje i kvůli ceně.

Navíc nový materiál na výrobu plastových obalů je podle odpadové firmy AVE levnější než ten zrecyklovaný. To je další důvod, proč firmy do potřebných recyklačních technologií neinvestují.

Mluvčí nápojové společnosti Mattoni 1873 Andrea Brožová ale upozorňuje na to, že poptávka po lahvích s recyklátem bude stoupat: „Nejenom, že půjde nahoru, ale v současné době by nemohla být uspokojena, protože toho recyklátu není dostatek. Právě třeba Mattoni 1873 má dva výrobky s recyklovaným PETem. Recyklát nepochází z České republiky a ty preformy, z kterých se PET lahev vyrábí, se musí dovážet.“

Rostoucí poptávku po plastových obalech z recyklátu zaznamenala taky rakouská ALPLA. „Největšími tahouny jsou spíš nadnárodní firmy, což se pomalinku v tuto chvíli mění. Už i české firmy přistupují k používání rPETu. Druhou skupinou jsou obchodní řetězce,“ potvrzuje Daňsa.

Speciální zákon

Plast k recyklaci firma převáží do Polska nebo do Rakouska, kde ho dotřídí, vyčistí a zpracuje na recyklovaný plast. Ten pak přiveze do Česka a přidá ho do výroby nových plastových lahví.

Soňa Jonášová z Institutu cirkulární ekonomiky ale upozorňuje na to, že převážení materiálu není ekologické: „Nakupující budou časem upřednostňovat i takové výrobky, které k nim neputovaly přes půl světa nebo z velkých vzdáleností. Což významně pomůže pro vytvoření kapacit na lokální úrovni.“

Podle evropské směrnice bude přidávání recyklátu do nových plastových lahví od roku 2025 povinné. Ministerstvo životního prostředí proto chystá i podporu zpracování rPETu.

„Strategie ministerstva životního prostředí se skládá z několika kroků: připravit legislativní zakotvení povinnosti k obsahu recyklátu pro nápojové lahve a prodiskutovat konkrétní řešení pro existující systém sběru odpadu v České republice,“ říká mluvčí rezortu Dominika Pospíšilová.

Evropskou směrnici resort nestihl začlenit do balíčku odpadových zákonů, které teď schvaluje parlament. Na podzim chce proto vládě předložit speciální zákon o jednorázových plastech. Podle ministerstva ale pak zřejmě bude potřeba upravit i některou z projednávaných novel.