Jak chránit Zemi a pečovat o zdraví? Vědci představili ‚planetární dietu‘, lidé mají ubrat na mase

Pokud chceme zachránit planetu a správně pečovat o své zdraví, měli bychom prý z jídelníčku téměř vyloučit maso. Tvrdí to nová studie, o které informuje německá stanice Deutsche Welle. Vysoká produkce a konzumace masných produktů zatěžuje planetu a vědci i aktivisté dlouhodobě varují před dopady na klima. Řešením má být větší důraz na rostlinnou stravu. Ideální množství masa je podle nové studie jen 14 gramů denně. Berlín 14:03 17. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na studii a sestavení udržitelného jídelníčku pracovalo tři roky 37 specialistů z 16 různých zemí. Ilustrační foto | Zdroj: fotobanka Pexels

14 gramů odpovídá asi polovině plátku anglické slaniny. Je to přibližně 30 kalorií. Pořádný hamburger má pro srovnání asi 450 kalorií. Kuřecí maso je ke klimatu šetrnější, a tak si ho podle studie zveřejněné ve vědeckém časopise The Lancet můžete dát až 29 gramů denně.

Každý by prý měl omezit i konzumaci vajec. Průměrně na jedno a půl vejce týdně, Redukovat je nutné hlavně červené maso a cukry. Základ jídelníčku tak mají tvořit fazole, luštěniny, oříšky, ovoce a zelenina. Té by lidé měli jíst až dvojnásobek.

Současný způsob stravování je podle autorů studie dlouhodobě neudržitelný. Hrozí prý katastrofické poškození planety a nezdravé jídlo samozřejmě škodí i lidskému zdraví. Výzkumníci spočítali, že pokud by se lidé řídili touto takzvanou planetární dietou, zabránilo by to až 11 milionům předčasných úmrtí každý rok. Dále by výrazně poklesly emise skleníkových plynů, lépe by se dařilo chránit půdu, vodu i rozmanitost zvířecích druhů.

Na studii a sestavení udržitelného jídelníčku pracovalo tři roky 37 specialistů z 16 různých zemí. Změny stravování by podle nich ovlivnily některé regiony víc než jiné.

Na největší proměny jídelníčku by si museli zvykat asi lidé žijící v Severní Americe. Obyvatelé Spojených států, Kanady nebo Mexika v průměru konzumují skoro 6,5násobek doporučeného množství červeného masa. Oproti tomu lidé v jižní Asii jedí jen polovinu zmiňovaného množství.

Velká změna by se ale týkala taky obyvatel subsaharské Afriky. Tam lidé snědí asi 7,5násobek doporučeného množství zeleniny obsahující škrob, jako jsou brambory nebo maniok.

Celkově se podle Waltera Willetta z Harvardovy univerzity nedostatečně stravuje 800 milionů lidí na této planetě. Ještě mnohem víc z nás prý svým jídelníčkem přispívá k různým nemocem nebo své předčasné smrti.

Server Deutsche Welle u článku na webu zveřejnil i anketu. Podle ní je ke změně – ať už absolutní, nebo jen částečné – ochotno přistoupit asi 64 procent čtenářů článku. Spíše negativní postoj nebo úplně odmítavé stanovisko zakliklo 24 procent z celkového počtu asi 250 lidí.

Walter Willett doporučuje, že pokud lidé nezvládnou jíst jen 14 gramů masa denně, měli by se alespoň snažit k tomuto ideálu dostat co nejblíže.