Mohou být plasty ekologické? Finové se rozhodli vyrábět je ze dřeva

Plasty mají ve světě špatné jméno. Až osm milionů tun jich každý rok končí ve světových oceánech a jejich výroba je v současnosti závislá na fosilních palivech. Je to materiál, bez kterého se ale už prakticky neobejdeme. Používáme je totiž téměř všude. Co kdybychom ale plasty nevyráběli z ropy? Praha 21:45 18. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mnohem efektivnější tak podle společnosti Woodly je změnit plast jako takový – při zachování stávající logistiky a výroby. | Zdroj: Pexels | CC0

Mohou biomateriály nahradit plasty? Právě to bylo jedním z témat letošního – bohužel digitálního – ročníku Oslo Innovation Week, kde se představila i finská společnost Woodly. Ta vyvinula technologii na výrobu plastů z celulózy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý podcast Budoucnost R s Jaakkem Kaminenem

„Plast předčí jakýkoliv další materiál, který teď máme k dispozici,“ říká Radiiožurnálu výkonný ředitel společnosti Woodly Jaakko Kaminen. „Kdybychom měli nahradit plast nějakým zcela novým materiálem, museli bychom zcela předělat spoustu jeho různých využití a taky logistiku a výrobu obecně.“

Mnohem efektivnější tak podle společnosti Woodly je změnit plast jako takový – při zachování stávající logistiky a výroby. „Naše výchozí myšlenka byla uvědomit si, že jakkoliv je plast skvělý materiál, přináší s sebou spoustu ekologických dopadů,“ popisuje Kaminen.

Udržitelnost na prvním místě

Woodly dnes vyrábí plast na bázi dřeva. „Vybrali jsme si celulózu, protože je to nejběžnější organický polymer na světě. Museli jsme pak přijít na to, jak dosáhnout toho, že bude celulóza po zahřátí ohebná a průhledná. Nakonec se nám to podařilo.“

„Pokud budeme schopní použít stávající světovou infrastrukturu na výrobu plastů a díky ní škálovat náš produkt, už jen tím snížíme náš ekologický dopad. Protože nebudeme muset stavět nové továrny a výrobní linky po celé planetě. A to je něco, co taky musíme vzít v potaz,“ dodává Jaakko Kaminen.

Jak se vlastně plast na bázi dřeva vyrábí? A kde všude je tyto „nové“ plasty možné používat? Poslechněte si celý podcast Budoucnost R s Jaakkem Kaminenem.