13. 9. Jan Cibulka Technologie Podcast

Pražští plánovači v roce 2015 zdarma zveřejnili městská prostorová data. Co je k tomu vedlo? A udělali by to znovu? V podcastu Dataři odpovídá šéf sekce prostorových informací Jiří Čtyroký.