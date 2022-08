Stáváme se oběťmi manipulátorů, varuje historik Lukeš. Radí vyměnit mobil za knihu

Co to je podle vás postfaktická doba?

Je to možná doba, v níž velká část našich spoluobčanů nejen ztratila morální kotvu, která dřív byla naprosto běžná, ale ztratili i víru v ikony světa jako například racionální chápání světa - víru ve vědu. A nejsem si úplně jist, co to způsobilo. Byla to bezpochyby celá série různých faktorů, která se dohromady sešly a vytvořily takovou zvláštní situaci někdy koncem 70. let. A teď to začalo v 21. století v podstatě kulminovat. Ale myslím, že všichni, kdo máme oči a uši a díváme se okolo a posloucháme, co se děje okolo nás, tak vidíme, že žijeme v jiné době než v době, kdy lidé věřili vědcům.



Nebo věřili politikům?

Tak samozřejmě politika od samého počátku byla formou manipulace veřejného mínění, ať to byla brutální diktatura ve formě tyranie nebo ať to byla dokonce i demokracie. Ostatně i ten politický systém, který podle mého názoru se dostal nejblíž k ideálům, o kterých mluvil Sokratés a psal Platón a Aristotelés - ten politický systém, který byl nejblíž tady tomu ideálnímu modelu, totiž založení Spojených států - i ten politický systém měl ve svých základech vážné trhliny, morální trhliny například ve formě otroctví. Takže ti lidé jako Jeffery, Hamilton a ostatní, kteří dokázali tak elegantně psát o svobodě, doma vlastnili lidské bytosti, jako by to byl majetek. Myslím, že jednou jsem se to pokusí spočítat - bylo 12 amerických prezidentů, kteří vlastnili otroky.



To samo o sobě vám ukazuje, že i tento systém, který vyprodukoval americké vyhlášení nezávislosti z roku 1776. Tito zakladatelé, kteří napsali americkou ústavu a tyto dokumenty, které dodnes čte celý svět jako inspiraci k tomu, jak by stát měl být organizován. Tito lidé doma vlastnitli otroky, a proto podle mého názoru dnes žijeme v těch revolučních dobách, které se tak radikálně vyvíjejí, protože se snažíme řešit problémy, které dlouhá staletí byly schovány pod kobercem.

Jak zásadní úlohu v době post faktické sehrál? Trump.

Prezident Trump sám o sobě byla podle mého názoru v podstatě zástupná, náhradní nebo taková platforma, s níž se všechny tyto fenomény postfaktické, postpravdivé a podobné manifestovaly. On byl jakoby instrumentem těch sil, které jednak byly ochotny věřit tomu, že Země je placatá, a jednak byl instrumentem mnohem inteligentnějších sil, které velmi dobře věděli, že Země není placatá, ale hodilo se jim do krámu, že našli člověka, který je ochoten tvrdit, že Země je placatá, pokud se tím pádem dostane do Bílého domu. A jemu bylo úplně lhostejné, že byl vlastně ve službách tyto těch jiných sil. Konkrétně samozřejmě myslím ruské speciální služby, které myslím si bývalého pana prezidenta hýčkaly možná už od počátku 80. let jako možný cíl.

Vy o prezidentu Trumpovi mluvíte jako o mloku v Bílém domě ve své knize s odkazem na dílo Karla Čapka a s tím, že vlastně za naše mloky jsme my všichni spoluvinni. Jak jsme spoluvinní za to, že se na tak vysoké posty v politice dostávají lidé, kteří spoluvytvářejí tu postfaktickou dobu, postfaktickou společnost

No k tomu můžu jenom citovat Karla Čapka, kde právě - myslím, že ten člověk se jmenuje Frantík, je to sen hrdiny - ten hrdina popírá, že ten fenomén mloků je vůbec zajímavý, protože věří, že Čechy jsou naprosto bezpečné. Mloci se přece zajímají jenom o země, které mají moře. Navíc Čechy mají ty majestátní hory všude okolo, takže my jsme naprosto v bezpečí. Všimněte si, že toto nádherně koresponduje s názory mnoha politiků a části veřejnosti například na globální oteplování. Oni to považují za zelené šílenství vlastně, to říká dokonce i doktorátem obdařený český politik, který nás zastupuje v Evropském parlamentu.

Takže tento hrdina říká, že mloci ho vůbec nezajímají. A když potom vyjede chytat ryby a jeho syn Frantík mu ukáže, že je mlok ve Vltavě pod Národním divadle, tak najednou tatínka začnou brát mrákoty a lehne si do postele a říká: všechno je ztraceno, Prostě chystá se umřít. A do toho právě říká ten Frantík hrdinně a pravdivě: my všichni jsme zodpovědni za to, že teď je mlok ve Vltavě. A ten samý pocit já měl, když byl Trump v Bílém domě. Já jsem vstával, ale lehal s pocitem viny, že jako americký občan jsem spoluzodpovědný za to, že země, která až do té doby byla tím světýlkem v černém tunelu, světýlkem, který signalizoval kvalitu demokracie, tak tato země teď dala celé planetě člověka tak nízkých morálních kvalit, jako byl Donald Trump. A cítil jsem za to hlubokou zodpovědnost.

Myslím, že všichni z nás se také můžou najít v charakteristických vlastnostech pana Povondry, kterého jste tady přesně celou dobu tedy citoval, citoval z díla Karla Čapka. Víte, co by mě zajímalo, kromě toho, že jsme zmiňovali pana prezidenta Trumpa, který byl velmi aktivní na sociálních sítích - jsou právě digitální média a sociální sítě tím motorem toho, jak třeba přestáváme věřit v pravdu, ve fakta, vytváříme si alternativní pravdu, alternativní fakta?

No určitě. To to přece začalo doslova a do písmene v první den jeho jeho prezidentství, kdy se vrátil z inaugurace a prohlásil, že ten dav, který ji navštívil, byl největší v amerických dějinách. A tehdy ještě neexistovala tak otevřená válka mezi americkými médii a Bílým domem. A proto novináři celkem slušně a přátelsky říkali: ale to přece není pravda. A přišli s fotografiemi, které ukazovaly velké oblasti toho inauguračního prostorů, které byly úplně prázdné a říkali jak můžete tvrdit, že to je byla největší návštěvnost v amerických dějinách, když tady máme fotografie, že tam naopak bylo podstatně méně lidí než při inauguracích vašeho předchůdce prezidenta Obamy a podobně.. A na tom mluvčí pana prezidenta řekla slavně: pan prezident vychází z jiných faktů.

Oni ti novináři říkali: tady jsou fakta. Jak na to reagujete? Ty fotografie jsou fakta. Jak na to reagujete? A ona říká: no, jsou to možná fakta, ale pan prezident má jiná fakta.

A tam to začalo. To byl první den jeho úřadování. Pan prezident měl prostě jiná fakta. Takže když byste mu řekl, že e=mc na druhou nebo nějaký jiný fyzikální zákony, nemusí být od Einsteina a může být od Newtona nebo podobně. On by řekl no, možná ano, možná ne. Já nevím. A když to říkáte hodně nahlas a máte velkou hlásnou troubu, a když to říkáte často, tak se určitě najdou lidé, kteří vám začnou věřit.

Já jsem se ptal na ta digitální média a sociální sítě vlastně i s ohledem na další pasáž ve vaší knize, kde se věnujete Rusku, Putinovi. A teď je velkým tématem informační a hybridní válka, válka v kyberprostoru.

Samozřejmě, že žijeme v naprosto jiné době, než například před druhou světovou válkou. V Praze existovaly Lidové noviny a Peroutkova Přítomnost. A aby tam člověk mohl publikovat článek, tak to musel už být velmi dobře promyšlený argument a navíc ještě i elegantně napsaný. Zatímco dneska máme jakoby mediální demokracii v tom smyslu, ve kterém se demokracie báli klasikové jako Aristotelés a Platón, kteří považovali demokracii za něco zavrženíhodného, protože to považovali za vládu v podstatě davu, který se nechá zmanipulovat demagogem a může potom prosazovat evidentně špatná řešení pro celý stát.

Takže tady máme jakoby tedy mediální demokracii, kde prostě každý může vstupovat do veřejného prostoru, ovlivňovat směr diskuse. A vtip je v tom, že velká část toho je samozřejmě výborná, protože svoboda vyjadřování je základ demokracie. Ale část toho je, jak jsme se dozvěděli, velmi lehce zneužitelná. Protože když - abych opakoval už předchozí argument - budete opakovat, že země evidentně není kulatá, protože když se postavíte na Letenskou pláň, tak vidíte rovinu a o žádné kouli vám nikdo nebude nic vykládat, tak určitě najdete lidi, kteří si večer vyjdou na procházku na Letenskou pláň a řeknou ano, Země je evidentně placatá, já nevím, proč jsem si myslel, že není.

I pravda může být zbraní zla, protože vy o tom tak také píšete, že stát na straně pravdy je mnohdy nebezpečný a pravda může být instrumentem, jak dosáhnout svých cílů i možná nečistými úmysly.

To se dotýkáte celé řady nesmírně zajímavých pro mě matérií. Hned když jste mluvil, tak jsem si vzpomněl na Jana Husa v Kostnici, kde mu jeho soudcové, mučitelé chcete-li, nabízí celou řadu různých, stále víc a víc pro něj přijatelných řešení, jak by se mohli vyhnout nějakému katastrofálnímu konci. A Hus to všechno odmítá, protože on zná jedinou pravdou, a to je pravda, jak on jí vidí v Novém zákoně. To je pravda Ježíše Krista a za tu on je nejen připraven zemřít, za tu on touží zemřít a je tam podle mého názoru skrytý moment mučednictví, touhy po tom statutu mučedníka. Prostě následovat Ježíše Krista. A to potom dává do pohybu husitské války a končí to třicetiletou válkou, která víceméně přivedla přinejmenším střední Evropu na pokraj absolutní záhuby. Tady prostě došlo k vyhubení měst, vesnic a tak dále, a to všechno ve jménu lásky boží.

Já jsem si myslel, že mi budete vyprávět příběh Tylera Kenta, špionážní story.

No, ten příběh je taky zajímavý. A tam právě uvádím jako citát názor anglického krále před bitvou, když se král jde projít v anonymitě projít vojenským táborem, který spí z velké části, ale tam někde prostě král narazí na skupinu, která se tam baví, a tak se k nim přidá - oni nevědí, že to je král - a jeden z těch vojáků říká: no já doufám, že bojujeme za správnou věc, protože zítra během několika hodin, až se rozední, tady celé toto pole bude poseto mrtvolami. Takže já se modlím za to, že ten náš důvod, proč budeme vraždit a necháme se vraždit, je dobrý a důležitý. To znamená, že já musím věřit, že král má pravdu.

Ale ten anonymizovaný král těm vojákům říká: to není pravda, vy samozřejmě musíte věřit králi - nebo my všichni musíme věřit králi, protože na vojně musíme všichni poslouchat velení - ale co se týče morální zodpovědnosti, tu si nese každý sám.

A to myslím, že je překrásná myšlenka, protože v právě v tomto kontextu, jak i Shakespeare varuje, temné síly mohou někdy použít pravdu, aby nás zmátli. A to byl právě ten případ amerického diplomata Kenta, který jste zmínil

Můžete ho přiblížit? Protože je velmi zajímavý a ukazuje na spoustu odchylek pravdy a lži - a jak se mohou prolínat a co to může způsobit s lidským životem?

Přesně tak. Kent byl mladý, ambiciózní člověk, možná to byl snad i génius, přinejmenším na jazyky. Ještě mu ani nebylo 21 a už jich uměl 10 nebo 11. Evidentně velmi nadaný člověk. Jeho otec byl americkým generálním konzulem v Asii a jeho matka pocházela z takových vrstev, kterým se někdy říká s určitou nadsázkou jižanská aristokracie, a to jí umožnilo, že byla ve styku s celou řadou významných politiků ve Washingtonu, včetně ministra zahraničních věcí. A právě to přátelství mezi Kentovou maminkou a tehdejším zahraničním ministrem způsobilo, že Kent se stal juniorním diplomatem na tehdy v roce 1933 čerstvě otevřeném americkém velvyslanectví v Moskvě.

A tam od samého počátku byl nesmírně nešťastný, protože měl směšně malý plat. Tehdy diplomacie byla v podstatě zaměstnáním pro bohaté lidi, kteří na nějakém platu vůbec ani nelpěli. Ty měly svoje osobní příjmy a diplomacii dělali jenom proto, že byla společensky pro ně zajímavá, zatímco Kent žádné peníze neměl, a proto v Moskvě trpěl. A všechno se změnilo, když právě díky stykům mezi jeho maminkou a zahraničním ministrem byl Kent povýšen z úlohy prostého překladatele do šifranta. A v okamžiku, kdy se dostal do té šifrovací místnosti amerického velvyslanectví, tak se stal nesmírně zajímavým pro sovětskou zpravodajskou službu. A krátce nato Kent potkal nesmírně okouzlující, krásnou mladou dívku, která uměla plynně anglicky, mohla cestovat na západ, měla vlastní byt - zkrátka a dobře měla všechno to, co tehdy v Moskvě neměl téměř nikdo, anebo dokonce bych řekl vůbec nikdo, kdo nebyl nějakým způsobem napojen na zvláštní služby. A tato dívka se promptně stala Kentovou milenkou. A když se tedy stali těmi milenci, tak ona se k němu otočila a řekla mu, že pracuje pro NKVD a že aby ten jejich vztah mohl dál pokračovat, tak se bude muset nějakým způsobem odvděčit sovětským orgánům. A protože tedy pracovala v tom šifrovému oddělení...

Tak co to asi znamenalo, že?

Tak nebylo vůbec pochyb, co tím ta žena myslela? Kent tímto způsobem se stal sovětským agentem a pokračoval jim i potom, když ho poslali na americká velvyslanectví v Londýně. Tehdy už začala druhá světová válka. Kent byl člověk nesmírně konzervativní, dneska bychom řekli, že to byl izolacionista, něco jako „Make America Great Again“, kdy Trump přišel s tímto sloganem.

Výraz sobectví vlastně v určitém slova smyslu...

Totálního izolacionismu. Prostě: Amerika je ostrov a zbytek světa nás nezajímá. Miliony Židů odváží vlaky do koncentračních táborů, to je jejich problém, U nás v Kansasu je všechno v pořádku. A Kent se ve válečném Londýně rychle zapojil do extrémně pravicových a velmi antisemitských kruhů, které obsahovaly velmi důležité osobnosti britské společnosti a britského veřejného života, zkrátka a dobře lidi, kteří byli nešťastní z toho, že se už tehdy ministerským předsedou stal Winston Churchill. A protože Kent byl dál šifrantem, tak začal krást doslova a do písmene dokumenty ze své práce, které ukazovaly, že Churchill a Roosevelt byli ilegálně ve styku a že ilegálně spolu komunikovali. A já říkám ilegálně, protože to všechno běželo za zády parlamentu v Británii a za zády Kongresu ve Spojených státech. Kongres tehdy vydal zákon, který v podstatě nařizoval prezidentovi, aby se choval izolacionisticky, aby se nezapojoval jakýmkoli způsobem do války v Evropě. A když tedy Roosevelt tajně korespondoval s Churchillem, tak evidentně porušoval americké zákony. A Kent právě tyto dokumenty kradl v naději, že je v pravou chvíli předá americkému tisku a pravicovým, izolacionistickým, často i fašizujícím, ne-li přímo fašistickým kruhům - plukovník Lindberg například byl jednou z mnoha veřejných tváří tady toho tehdy velmi vlivného izolacionistického hnutí ve Spojených státech - a způsobí, že v příštích volbách Roosevelt bude poražen. O tom se samozřejmě rychle dozvěděla britská MI5 - ta britská obdoba FBI - a ti si vyžádali od Američanů, aby ho zbavili diplomatického statutu. Ti to promptně udělali, Kenta Britové zatkli. A přestože ty dokumenty, které měl, tedy tu pravdu, schovali před americkou a britskou veřejností až do konce války, protože Kent až do konce války z kriminálu nevyšel. A když z toho kriminálu potom vyšel po konci války, tak už byla naprosto jiná atmosféra. Izolacionismus byl dávno poražen. Lidé jako Lindberg byly prostě úplně marginální figurky, směšné figurky. A každý obdivoval Churchilla a Roosevelta a teď už dokonce i prezidenta Trumana, takže Kent už nepředstavoval vůbec žádné nebezpečí.

Takže tady v tomto případě on se pokusil použít nebo řekněme zneužít pravdu jako nástroj zla.



Vrátím se úplně na začátek našeho rozhovoru, kde jsem se vás ptal, jak se projevuje to, že žijeme v postfaktické době? Zeptám se vás, jestli žijeme skutečně v postfaktické době nebo postpravdivé době - jestli to odlišujete nebo ne.

Ale určitě to je potřeba rozlišovat. Fakta jsou často vědecky verifikovatelné názory, které se vyvíjí, protože věda se vyvíjí. Jedním z častých argumentů našich protivníků je: říkali nám, že nemáme jíst vajíčka, teď nám zase říkají, že vajíčka jíst máme. Tím pádem já vědcům vůbec nebudu věřit. Nebo říkali nám, že Greenland (Grónsko) byl kdysi zelený, teď je Grónsko sníh a led. A když teda bude znovu zelené, tak se vlastně vůbec nic neděje, protože v přírodě jsou nějaké cykly, takže globálnímu oteplování nemusím vůbec věřit. Zkrátka bych rozlišoval mezi pravdou a mezi fakty. Fakt je něco, co je vědecky ověřitelné. Pravda je něco, co je ověřitelné, ale je to i morálně zakotveno. Například můžete říkat pravdu svojí manželce a není to třeba tak ověřitelné, jako když máte zkumavky v laboratoři. Ale zatím stojí vaše morální hodnoty.

A proto pravda je podle mého názoru mnohem komplexnější než prostý fakt. Ale určitě spolu koexistují, protože abychom se dospěli k pravdě, tak musíme používat a mluvit fakta, že ano?

Takže možná tak jak píše pedagog a moderátor Václav Moravec ve své knize o proměnách novinářské etiky, že žít v postfaktické době spíš než v té postpravdivé je víc varující zpráva, protože tím narážíme na ta objektivizovatelné fakta - ten proces vlastně pravdivého poznání může být ohrožen a to je alarmující.

Přesně. Například koncept pravdy pro věřící osoby může subsumovat určitá náboženská přesvědčení, která nejsou ověřitelná vědecky, která nejsou uvěřitelná lidskými smysly a přesto jsou z pohledu toho věřícího člověka zcela pravdivá. Zatímco fakt musí být ověřitelný.

Pane profesore, jak post faktickou dobu přežít?

Já samozřejmě nemám žádný recept, jak postfaktickou dobu přežít. A nejsem si jist, že mně samotnému se to dobře daří, ale člověk se často potácí v depresi díky tomu, že to vůbec není jednoduché. Ale není jiné řešení než sebevzdělávání. Není jiné řešení než používání vlastní hlavy. A podle mého názoru, je-li něco praktického, co bych mohl nabídnout, tak je to pohled na váš chytrý telefon, který tady vidím na stole. A myslím si, že jedním z řešení, praktických řešení je ten chytrý telefon vypnout nebo ho dát stranou a přečíst si knihu. A toto je schopnost, která nám velmi rychle mizí. A je to samozřejmě hřích všech stárnoucích lidí - a já jsem teď už jeden z nich - že si myslí, že všechno bývalo dřív lepší, když oni byli mladí. A já tedy s vědomím, že toto je je hřích nebo omyl dokonce, do něhož padají všichni stárnoucí lidé. Tak já přesto si musím vzpomínat na to, že když mně bylo 11, 12, 13, tak jsem měl přečtené Tři mušketýry, než jsem četl Tolstoe, než jsem četl Dickense, než jsem četl všechny tyto nádherné věci, které mně pomáhaly přežít do dospělosti a pomáhali mně utvářet hodnoty a. podobně, A vím, že v mladších generacích toto je mnohem těžší, ne-li nemožné, protože jsme se stali otroky těchto moderních médií, která jsou fantastická, protože nám dovolí zjišťovat pravdu - například se můžeme hádat o tom, kdy se narodil nebo kdy zemřel Jan Hus a můžeme to googlovat a do pár vteřin to budeme vědět- ale zároveň jsou i nebezpečná, jako všechna jednoduchá řešení.

Tyto věci mají svoji druhou stránku. Člověk se může stát na nich závislí a ztratí schopnost soustředění. Ztratí schopnost nejenom dočíst Tři mušketýry až do konce, ale ztratí i schopnost přečíst si i prostý článek do konce. A to myslím, že je jeden z těch důsledků postfaktické doby a těchto sociálních médií. A proto se tolik z nás stává obětmi manipulátorů, z nichž někteří možná upřímně věří, že Země je placatá, ale ti nejnebezpečnější vědí velmi dobře, že Země není placatá, ale tvrdit, že Země je placatá, se jim hodí politicky.