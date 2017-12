Vědci se snaží porozumět řeči zvířat. Pro výzkum jsou ideální prasata

Porozumění řeči zvířat je snem mnoha lidí a na seznamu snů to není žádná novinka. Ostatně dokládají to i pohádky, kde jsou mluvící zvířata doslova fenoménem. Stačí si vzpomenout na Jiříka ze Zlatovlásky. Byť se zájem o řeč zvířat jeví spíš jako doména ryze pohádková, mezi vědci jde o seriózní téma, kterému se věnuje mnoho odborníků. Praha 18:02 26. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zlatovláska | Zdroj: Fotobanka Pixabay

„Pořád jsme ještě daleko, ale například se podílíme na výzkumu prototypu systému, který bude umožňovat dát mikrofony do stáje prasat a podle zvuků by farmář dostával zprávu o tom, zda se děje něco nečekaného a co nečekaného by to mohlo být,“ vysvětluje Marek Špinka z Výzkumného ústavu živočišné výroby České zemědělské univerzity, který se výzkumem sociálního chování prasat zabývá už třicet let.

Vědci se zaměřují zejména na dekódování emocí z hlasových projevů zvířat a jejich následné rozeznávání, například pomocí neuronových sítí. Prasata jsou údajně pro výzkum tohoto typu ideální a výsledky by mohly zefektivnit jejich chov.

Obecně platí, že nejsnáze se lidem komunikuje se savci. Je ale třeba říci, že zahanbit se v tomto směru nenechají ani ptáci. Ota Bareš, který cvičí zvířata pro film, má prý vůbec nejraději krkavce.

Marek Špinka zase rád vzpomíná na slavného papouška Alexe, který se naučil chápat číslovky, barvy i tvary a dokázal dokonce zodpovídat otázky typu: „Kolik červených kostiček vidíš?“

Bádání nad jazykem zvířat se ale může stát i námětem vtípků. Legraci z vědců a jejich snahy porozumět zvířatům si před lety udělala třeba společnost Google, která zveřejnila aprílové video, v němž propaguje novou překladatelskou aplikaci.