Pole se sójou a fotovoltaickými panely. Vědci zkoumají, zda může agrovoltaika uspíšit sklizeň

Možnost využití takzvané agrovoltaiky zkoumají vědci z havlíčkobrodského Výzkumného ústavu bramborářského na pokusné farmě ve Valečově. Kromě brambor zkoušejí pěstovat i sóju, která je na Vysočině poměrně neobvyklou plodinou. S využitím fotovoltaických panelů přímo v polích už brzy bude počítat i česká legislativa.

Reportáž Valečov (Havlíčkobrodsko) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Pole je z obou stran roubené černou stěnou, kterou tvoří fotovoltaické panely

Pole je z obou stran roubené černou stěnou, kterou tvoří fotovoltaické panely | Foto: Milan Soldán | Zdroj: Český rozhlas

„Máme tady ty dvě plodiny, to je sója a brambory,“ popisuje Pavel Kasal z Výzkumného ústavu bramborářského. Jsme na pokusné farmě ve Valečově na Havlíčkobrodsku, kde výzkumníci testují takzvanou agrovoltaiku, tedy kombinaci fotovoltaických panelů a plodin na jednom poli.

Přehrát

00:00 / 00:00

Agrovoltaika by se v Česku mohla brzy rozšířit. Poslechněte si reportáž z pokusné farmy ve Valečově

Panely jsou zvláštní tím, že nejsou umístěné horizontálně, ale naopak jsou svisle na stojato. „Pokud jde o měření vlastností mezi pěstováním s panelama a pěstováním bez panelů, tak tam zatím výsledky teprve budeme vyhodnocovat a zjišťovat až asi po sklizni,“ říká Kasal.

„Sója je plodina, která je typická pro teplejší oblasti a nižší nížiny, ale v posledních letech jsou vyšlechtěny nové ranější odrůdy, které mají potenciál i tady na Vysočině dozrát,“ vysvětluje.

Zda by mohly panely dozrávání třeba i nějak pomoci, výzkumníci teprve zjišťují. „Ale předpoklad je, právě z důvodu mikroklimatu, které panely ovlivní, že by mohly právě k dozrání a pěstování tady na Vysočině pomoct,“ myslí si Kasal.

2:31

Jihlava bojuje s reklamním smogem. Radí podnikům s prezentací, používání manuálu chce odměňovat

Číst článek

Pole je z obou stran roubené černou stěnou tvořenou panely. „Akumuluje se tam teplota, snižuje se vítr, pohyb vzduchu, udržuje se tu vyšší teplota třeba v ranních hodinách a tak podobně, což všechno může právě sóje napomoct,“ doufá Kasal.

Agrovoltaika by se v Česku mohla již brzy rozšířit. Panely ale nebude možné dávat na všechny zemědělské pozemky, bude záležet na konkrétní rostlinné kultuře.

„Tyto kultury vyjmenovává vyhláška k zákonu o ochraně zemědělského půdního fondu. Vyhláška ještě není finalizována, pracujeme na ní spolu s resortem životního prostředí a měla by být dokončena během několika týdnů,“ říká mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

Ministerstvo nicméně počítá, že panely by mohly stát například ve vinicích, chmelnicích nebo ovocných sadech.

Milan Soldán Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Věda

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme