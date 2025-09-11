Pole se sójou a fotovoltaickými panely. Vědci zkoumají, zda může agrovoltaika uspíšit sklizeň
Možnost využití takzvané agrovoltaiky zkoumají vědci z havlíčkobrodského Výzkumného ústavu bramborářského na pokusné farmě ve Valečově. Kromě brambor zkoušejí pěstovat i sóju, která je na Vysočině poměrně neobvyklou plodinou. S využitím fotovoltaických panelů přímo v polích už brzy bude počítat i česká legislativa.
„Máme tady ty dvě plodiny, to je sója a brambory,“ popisuje Pavel Kasal z Výzkumného ústavu bramborářského. Jsme na pokusné farmě ve Valečově na Havlíčkobrodsku, kde výzkumníci testují takzvanou agrovoltaiku, tedy kombinaci fotovoltaických panelů a plodin na jednom poli.
Agrovoltaika by se v Česku mohla brzy rozšířit. Poslechněte si reportáž z pokusné farmy ve Valečově
Panely jsou zvláštní tím, že nejsou umístěné horizontálně, ale naopak jsou svisle na stojato. „Pokud jde o měření vlastností mezi pěstováním s panelama a pěstováním bez panelů, tak tam zatím výsledky teprve budeme vyhodnocovat a zjišťovat až asi po sklizni,“ říká Kasal.
„Sója je plodina, která je typická pro teplejší oblasti a nižší nížiny, ale v posledních letech jsou vyšlechtěny nové ranější odrůdy, které mají potenciál i tady na Vysočině dozrát,“ vysvětluje.
Zda by mohly panely dozrávání třeba i nějak pomoci, výzkumníci teprve zjišťují. „Ale předpoklad je, právě z důvodu mikroklimatu, které panely ovlivní, že by mohly právě k dozrání a pěstování tady na Vysočině pomoct,“ myslí si Kasal.
Pole je z obou stran roubené černou stěnou tvořenou panely. „Akumuluje se tam teplota, snižuje se vítr, pohyb vzduchu, udržuje se tu vyšší teplota třeba v ranních hodinách a tak podobně, což všechno může právě sóje napomoct,“ doufá Kasal.
Agrovoltaika by se v Česku mohla již brzy rozšířit. Panely ale nebude možné dávat na všechny zemědělské pozemky, bude záležet na konkrétní rostlinné kultuře.
„Tyto kultury vyjmenovává vyhláška k zákonu o ochraně zemědělského půdního fondu. Vyhláška ještě není finalizována, pracujeme na ní spolu s resortem životního prostředí a měla by být dokončena během několika týdnů,“ říká mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.
Ministerstvo nicméně počítá, že panely by mohly stát například ve vinicích, chmelnicích nebo ovocných sadech.