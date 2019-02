Z jednoho vajíčka a dvou spermií. Australští vědci zřejmě objevili vzácná poloidentická dvojčata

Dvojčatům z australského Brisbane jsou nyní čtyři roky. Lékaři na jejich neobvyklý původ přišli v rámci běžné kontroly už během těhotenství.

Jak uvedli autoři studie pro deník The Guardian a server Live Science, osmadvacetiletá matka byla zhruba v šestém týdnu těhotenství a snímky z ultrazvuku napovídaly, že čeká jednovaječná dvojčata.

Ve čtrnáctém týdnu se ale ukázalo, že jde o chlapečka a holčičku. Lékaři to považují za vzácný případ, kdy se stoprocentně shoduje DNA dětí ze strany matky, ale sdílejí jen zhruba 78 procent genů zděděných po otci.

Vysvětlují to tak, že na počátku bylo jedno vajíčko a dvě spermie, které do něj pronikly v jednu chvíli. To je vysoce nepravděpodobné, ale možné. Obvykle ovšem takto oplodněná embrya nepřežijí. Podle lékařů se zatím obě dětí vyvíjejí normálně.

Pochybnosti o objevu

Lékaři zatím popsali pouze jeden další případ. Šlo o dvojčata, která se narodila v roce 2007 ve Spojených státech a trpěla řadou vývojových a zdravotních potíží. Někteří lékaři navíc existenci poloidentických dvojčat zpochybňují.

Podle klinického embryologa Pavla Trávníka, který studii australských vědců četl, není ani v tomto případě úplně jisté, že jde skutečně o dvojčata, která vznikla z jednoho vajíčka a dvou spermií.

„Říkali, že placenta byla splynulá, což mě vedlo k úvaze, že nemuselo jít o semiidentická dvojčata, ale mohlo jít o běžná dvojčata vzniklá oplozením každého vajíčka jednou spermií, kterým v nejčasnějším vývoji splynuly placenty,“ vysvětluje pro Radiožurnál profesor Trávník z katedry klinické embryologie IPVZ v Praze.

Semiidentická dvojčata jsou podle něj nesmírně vzácná u lidí i u zvířat, protože se musí stát hned několik nepravděpodobných jevů. Počínaje oplozením vajíčka dvěma spermiemi a konče tím, že takto vzniklé embryo, které má tři sady chromozomů, posléze jednu třetinu těch správných chromozomů ztratí, aby byl umožněn normální vývoj.

Navíc je podle Trávníka i posléze těžké prokázat, že na počátku byly opravdu dvě spermie i s pomocí testů DNA.