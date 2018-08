Nový kabát nedostává jen budova, ale i exponáty Národního muzea. Jak se obléká pravěký ještěr?

Vlastimil Sloup odchlipuje modrý kus silikonu ze světle zeleného bříška asi 30 centimetrů velké ještěrky. Je to jemná detailní práce s pinzetou. Nebýt štiplavého zápachu a několika dalších válců s lihem a plazi na stole, přišlo by vám, že jste se ocitli v maskérně filmových hvězd.

Silikon, který Vlastimil Sloup používá, mají totiž běžně v Hollywoodu. Jen místo obličeje Michaela Douglase, teď v Horních Počernicích odléváme šupinky varana skvrnitého.

Bez alkoholu je varan už dvě hodiny. Sice asi nevystřízliví, ale mohl by vyschnout a to pro asi deset let starý preparát může být zničující. Takže zpátky do válce se zábrusem, aby líh neunikal, a ještě jednou pořádně projít fotografie a silikonové odlitky, aby pak modeláři a výtvarníci věděli, co s nimi.

Silikonové odlitky současných živočichů jako třeba teď varana skvrnitého použijí jako ilustraci. Porovnají je s pozůstatky pravěkých ještěrů a pak vytvoří věrný 3D model, například z pryskyřice.

„Protože známe jen kostry pravěkých zvířat, je potřeba s pomocí žijících zvířat dotvořit i předpokládaný povrch jejich těla,“ doplňuje Vlastimila Sloupa na závěr Jan Sklenář, spoluautor přírodovědeckých expozic Národního muzea.