Nové nálezy při opravě pražského orloje: 600 let staré sochy zvířat i dopis od sochaře

Restaurátoři staroměstského orloje v Praze oznámili v úterý velký objev. V dutinách u kalendária našli čtyři sochy zvířat a dopis od bývalého orlojníka a sochaře Vojtěcha Suchardy. Osmnáctistránkový text a noviny z roku 1948 Sucharda ukryl do sochy svatého Tomáše. Praha 10:00 12. června 2018

Socha apoštola Sv.Tomáše z orloje na Staroměstské radnici ukrývala 70 let starou zprávu, Praha, 11.6.2018 | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

V dopise Sucharda píše, že chtěl předělat orloj do nové podoby. Nelíbily se mu třeba sochy. „To se nelíbilo tehdejší památkové péči – jednomu pánu profesorovi, který to zatrhl. Takže se nic takového nekonalo,“ říká pro Radiožurnálu restaurátor Jiří Matějíček

Orloj ukrýval taky zazděná kamenná zvířata, třeba sovu, psa nebo dravce, popisuje další restaurátor René Tikal: „Myslím si, že je parléřovská část, která se tady vyskytuje a že je to z toho důvodu velice vzácné.“

Loni na podzim objevili řemeslníci pracující na opravách věže radnice čtyři schránky z let 1949 a 1984, tedy let předchozích rekonstrukcí. V tubusech byly vzkazy příštím generacím, písemnosti o výši investic, výtisky novin i tehdejší mince.

V pamětní schránce byl i dopis, ve kterém klempíři kritizovali režim po komunistickém převratu v roce 1948. Komunistické vedení města naopak v dokumentech chválilo budování socialismu. V listopadu současné vedení Prahy nechalo uložit vzkaz o současné rekonstrukci do makovic věže. Tento vzkaz si pak přečtou lidé při další rekonstrukci v budoucnu. V orloji se našla také tajná místnost a sochy, které jsou nejspíš z 15. století.

Věž staroměstské radnice se opravuje od loňského dubna. Nejprve dělníci zabezpečili statiku kamenů, které se od sebe rozestupovaly, v oknech ochozu přibyly kvůli bezpečnosti mříže a byly vyleštěny zlaté prvky na věži. Ochoz byl zpřístupněn loni v prosinci. V březnu se na věž vrátily věžní hodiny, které dostaly nové ciferníky. Nyní následuje oprava orloje a kaple Staroměstské radnice.

Vše by mělo být hotové letos v září. Za kompletní rekonstrukci hlavní město zaplatí 48 milionů korun bez DPH.

Rekonstrukci ale provází i spor - památkáři chtějí uřezat sochám ruce. Bez rukou by měl být hvězdář, kronikář a filosof, takže by nedrželi dalekohled, brk ani knihu. Tohle všechno jsou totiž úpravy, které dodělal právě sochař Vojtěch Sucharda. Podle snímků pořízených před rokem 1911 ale tyto atributy postavy neměly a Sucharda jim je dodělal, protože nechápal jejich přesný význam. Z hvězdáře by měla být Štědrost, z kronikáře Skromnost a z filosofa Soucit. O podobě ale rozhodne magistrát.