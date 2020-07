Praha má nový portál pro předpověď počasí. Ukáže, jestli bude pršet jen na Chodově nebo i v Dejvicích

V Praze nově počasí předpovídá Libuše – tak se jmenuje internetový portál, který vytvořili vědci z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Předpověď zobrazuje speciálně jenom pro hlavní město. Podobný model, který pracuje i s vlivem městské zástavby, podle klimatologů zatím v Česku neexistuje. Praha 15:10 10. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Praha má nový portál pro lokální předpověď počasí. Jmenuje se po kněžně Libuši | Zdroj: Libuše

Libuše ukazuje krátkodobou předpověď počasí, teplotu, rychlost větru, srážky, a ještě předpověď kvality ovzduší. Zkrátka všechno to, na co jsme zvyklí u celostátních předpovědí jen s tím rozdílem, že se můžete podívat na konkrétní oblasti Prahy.

Meteorologové varují před pátečním vedrem. Večer ho vystřídají bouřky místy s kroupami Číst článek

Z modelu poznáte, jestli bude třeba pršet jenom na Chodově, nebo i v Dejvicích, případně, jestli je tepleji v centru u Vltavy, nebo na Černém Mostě.

„Předpověď dokáže ukázat – aspoň rámcově – teplotní poměry v některých lokalitách. Nejsou to jednotlivé detaily. K tomu máme jeden úkol v tom projektu, ale ten na tomto portálu zatím ukazován není. Tam se jedná o konkrétní mikroměřítkové simulace eventuálních hotspotů ve městě, konkrétních ulic, náměstí, křižovatek a podobných záležitostí,“ popsal Radiožurnálu jeden z autorů portálu klimatolog Tomáš Halenka.

Na pátek meteorologové předpověděli pro Prahu extrémně horký den. Z modelu by mělo být možné vyčíst, kam se jít ochladit, ale tentokrát to nejde, protože mapa Prahy je podle odpolední předpovědi zbarvená úplně celá do ruda. Jenom kolem Vltavy je pár světlejších ostrůvků, kde by mělo být chladněji, v tomto případě „jenom“ třicet stupňů.

Z modelu je patrné, že kolem osmnácté hodiny by mohlo na jihu a východě metropole pršet, nepůjde ale o nijak vydatné srážky. A naopak třeba v Dejvicích nebo Ruzyni by neměla spadnout ani kapka.

Červen byl v Česku nejdeštivější za posledních 60 let. Podzemní vody jsou i silně nad normálem Číst článek

Klimatologové v předpovědích počítají i s městskou zástavbou, protože má podle nich na teplotu prostředí zásadní vliv. Jde o takzvaný městský tepelný ostrov. Umělé povrchy, jako je beton nebo asfalt, zadržují teplo ze slunečního záření a kvůli tomu se laicky řečeno vzduch ve městech více ohřívá.

To podle klimatologů z Matematicko-fyzikální fakulty lidé v Praze nejčastěji pociťují v létě v noci, kdy teplota v centru pravidelně zůstává o čtyři až pět stupňů vyšší, než v okrajových částech hlavního města.