Prestižní ocenění Česká hlava za vědu a výzkum získal historik a archeolog Sommer

Společnost Česká hlava spolu s Úřadem vlády každoročně udělují prestižní ocenění za vědu a výzkum. Soutěž má pět kategorií a o Národní ceně vlády Česká hlava lze mluvit jako o české Nobelově ceně za vědu, výzkum a inovace. Ocenění letos získal historik a archeolog Petr Sommer.

Sommer se věnuje období středověku a už dříve řekl, že ho zajímá zejména to, jak se v hmotné kultuře dá rozeznat odraz duchovní kultury.

Jeho jméno je také spojeno s takzvanou církevní archeologií. Prováděl výzkumy například v klášterech v Praze Břevnově, na Strahově a zejména v Sázavském klášteře.

„Historie je jednou ze společenských věd, které sice na rozdíl od věd přírodních nepřináší jasný hmatatelný výsledek, třeba okamžité finance za nový patent nebo za nový materiál, ale funguje ve společnosti tak, že ji neustále informuje o sobě samotné. O její minulosti a z toho lze odvozovat i určité odhady do budoucnosti,“ řekl už dříve Sommer.

Doctorandus, Indisturie, Invence

Cenu Doctorandus za přírodní vědy získal Karel Škubník z Masarykovy univerzity, který objevil, jak funguje virus, který ničí evropská včelstva.

Cenu Doctorandus za technické vědy dostal Vít Saidl z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, a to za výzkum takzvaných antiferomagnetů. Ty by se v budoucnu mohly využít například ve výpočetní technice, operační paměti počítačů by tak mohly být rychlejší a energeticky úspornější.

Cenu s názvem Indisturie, tedy cenu ministerstva průmyslu a obchodu, získala firma SHM, která se věnuje vývoji technologií, které umožňují nanášet na průmyslové nástroje velmi tvrdé nebo kluzké tenké povlaky, které výrazně zlepšují vlastnosti výrobků.

Cenu Invence získal Jiří Damborský z Masarykovy univerzity, který umí programovat enzymy, které pak dokážou zneškodnit například jedovatý yperit nebo zbavit vodu nebezpečného znečištění.

Letos jde už o 16. ročníku soutěže, která vznikla z iniciativy intelektuálů v čele se spisovatelem Arnoštem Lustigem a chemikem Antonínem Holým. Cílem bylo vytvořit projekt pro vědce a techniky, který by jim pomohl získat popularitu a prestiž. O udělení cen, s výjimkou Národní ceny vlády, rozhoduje odborná porota.