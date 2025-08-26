Preventivní lék na HIV s účinností nad 98 procent. ‚Hlavní výhoda je spolehlivost režimu,‘ říká doktor
Hlavní výhodou injekce na prevenci nákazy virem HIV proti současným tabletám je podle odborníků méně časté podání. Vakcína, na jejímž vývoji se podílel také český virolog a biochemik Tomáš Cihlář, se podává dvakrát ročně. Přípravku nově udělila registraci Evropská komise, bude jej tedy možné použít v Evropské unii. Podrobnosti v rozhovoru Radiožurnálu sdělil David Jilich, vedoucí HIV centra Kliniky infekčních nemocí pražské Nemocnice na Bulovce.
Jak velký je to pokrok?
Je to další z mnoha pokroků v našem boji proti HIV. Já bych jenom upřesnil, že se nejedná o vakcínu, ale o ochrannou profylaktickou léčbu. Rozdíl oproti té, které máme už několik let, je, jak již bylo zmíněno, to podávání, které je opravdu ve 26týdenních intervalech dvakrát ročně.
Podle studií má nový preventivní lék proti HIV účinnost nad 98, dokonce snad 99,9 procent
Hlavní výhodou ale není jenom otázka pohodlí, ale i spolehlivost toho režimu. Tyto preventivní režimy fungují skvěle, když se správně užívají. V případě původní tabletové verze, kde je potřeba to užívání aplikovat ve 24hodinových intervalech velmi striktně a velmi pravidelně, tak hrozí samozřejmě neporovnatelně častější a větší riziko selhání ze strany uživatele, než když musí navštívit své zdravotnické zařízení „jenom“ dvakrát ročně.
A jak vysokou má ten nový přípravek účinnost?
Velmi vysokou. Podle studií se jedná o hodnoty nad 98, dokonce snad 99,9 procent. V těch dvou studiích, které vedly k registraci, došlo zhruba ze čtyř tisíc sledovaných osob jenom asi ke dvěma nákazám ve sledovaném období.
Má nějaké vedlejší účinky?
Má. My tento lék už používáme k léčbě pacientů infikovaných HIV nějakou dobu, takže s tím máme zkušenosti, přestože ta registrace v preventivním módu je teď úplně čerstvá. Nebývají ale dramatické. Většinou se jedná o nějakou reakci v místě podání – to znamená nějakou přechodnou bolestivost nebo maličký otok.
Komu je tato preexpoziční profylaxe určena zejména?
Nejenom ta nová verze, ale i ta původní, jsou obecně určeny osobám, které jsou vystavovány riziku nákazy HIV. Takové osoby jsou pro tuto preventivní léčbu nejvhodnějšími kandidáty.
A kdy bude možno preventivní injekce užívat i v Česku?
To není otázka na nás na odborníky, ale na úřady, jako je Státní ústav pro kontrolu léčiv, popřípadě zdravotní pojišťovny nebo ministerstvo. Asi to nebude příští měsíc, ale doufejme, že to třeba v řádu jednotlivých měsíců by být mohlo, budeme-li optimističtí.
A bude ji hradit veřejné pojištění?
No, vzhledem k tomu, že nehradí ani tu původní tabletovou verzi, tak je to samozřejmě klíčová otázka. Odpověď neznám, ale budu k této léčbě, stejně jako případní kandidáti, vyčkávat dalších informací.