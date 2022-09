Vědecký tým pod českým vedením objevil nový protein na vajíčku. Mohl by ovlivnit léčbu neplodnosti

„Když jsme protein poprvé viděli, tak to bylo obrovské wow. Bylo to neskutečné,“ vzpomíná Kateřina Komrsková z Biotechnologického ústavu Akademie věd a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, která mezinárodní vědecký tým vedla.

„Vajíčko bylo celé rozsvícené červeně, viděli jsme jednotlivé mikroklky. Povrch vajíčka není hladký, ale je zvrásněný aby dobře přijímal spermie. Mikroklky byly nádherně obarvené proteinem našeho zájmu a my jsme konečně viděli, kde protein je. Získali jsme naději nebo určité sebevědomí, že opravdu má smysl ve výzkumu dále pokračovat. Protein se nachází přesně tam, kde by se jako receptor nacházet měl, to znamená na povrchu“ dodává Komrsková.

Kateřina Komrsková z Biotechnologického ústavu Akademie věd a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Český rozhlas

Objevu předcházelo takřka 20 let výzkumů napříč kontinenty od Velké Británie přes Spojené státy až po Japonsko.

„Snaha reprodukčních biologů tento protein objevit byla obrovská, protože to dále umožňuje bližší pochopení celého procesu. Nejenom vazby spermie na vajíčko, ale také fúze spermie do vajíčka,“ říká Komrsková.

Zajistit lidské pohlavní buňky pro výzkumné účely nebylo jednoduché. Získání etických souhlasů trvalo dva roky. Vědci využili jenom ta vajíčka, která se nedala použít k oplození za specifických podmínek, pak byla převezena z jedné z brněnských klinik reprodukční medicíny do centra Biocev ve Vestci u Prahy, kde výzkum probíhal.

Pokrok v reprodukci

„Pod mikroskopem jsme vajíčka přendávali do Petriho misky. Ta, která jsme viděli, že jsou kvalitní, jsme nasávali skleněnou kapilárou a přenášeli do dalšího média, do dalších Petriho misek. Pak jsme přidávali například specifické protilátky, abychom mohli obarvit protein našeho zájmu. Ze začátku jsme nevěděli, kde se protein nachází. To jsme potřebovali zjistit,“ říká Komrsková.

Nová léčba oddálí u pacientů s nemocnými ledvinami dialýzu až o několik let, nově ji hradí pojišťovny Číst článek

S velkou opatrností pracovali vědci také se spermiemi. „Tady například vidíme centrifugu. Zapneme ji a spermie se prolévají centrifugací, kdy se za nízkých otáček separují od média nebo od semenné plazmy“ říká odbornice na proteiny v reprodukční biologii Pavla Postlerová.

Takto se biologický materiál pročišťuje, aby se mohl dál použít na další experimenty.

Objev fúzního proteinu vajíčka by mohl do budoucna vylepšit metodiku asistované reprodukce. „Určitě může pomoct jednak v diagnostice, protože stále máme velké procento případů, u kterých vlastně nevíme, proč metodika nefunguje. Samozřejmě velká pomoc pro nás je selekce spermií, kdy můžeme vybrat přímo spermie, u kterých víme, že obsahují proteiny, které jsou potřeba pro to, aby fúze spermie s vajíčkem proběhla a tyto spermie pak použít při našich metodách asistované reprodukce“ popisuje klinický embryolog Pavel Koubek.

Klinicky embryolog Pavel Koubek, vědkyně Pavla Postlerová a Kateřina Komrsková | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Český rozhlas

„Kdyby došlo k jakémukoliv zlepšení, co se týče výběru spermií a procentuálnímu navýšení úspěšného početí, tak by to byl obrovský úspěch,“ dodává Kateřina Komrsková.

V České republice se podle sekce asistované reprodukce České gynekologicko-porodnické společnosti potýká s neplodností až 20 % párů.