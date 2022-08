Věda pro děti: Proč je moře slané? A proč nejsou slané řeky?

Určitě jste si někdy položili otázku, proč je moře slané? Odpověď je jednoduchá: moře je slané, protože jsou v něm rozpuštěné soli. Jak se tam ale ty soli dostanou? Praha 11:15 7. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V každém litru mořské vody je rozpuštěno asi 35 gramů různých solí. Nejvíce je zde chloridu sodného, neboli kuchyňské soli asi 80 až 90 procent. | Foto: NeuPaddy/CC0 Creative Commons | Zdroj: Pixabay

V každém litru mořské vody je rozpuštěno asi 35 gramů různých solí. Nejvíce je zde chloridu sodného neboli kuchyňské soli, a to asi 80 až 90 procent. Dále jsou to sírany, například síran hořečnatý nebo vápenatý, a pak také ionty draselné, bromidové a několik dalších.

Proč je moře slané?

Jak se ale tyto soli do moře dostávají?

Existuje hned několik cest. Některé soli se nachází v podloží moře a do mořské vody se dostávají tím, že moře omývá dno a při tom se soli do vody rozpouští.

Dále se na různých místech moří, jako jsou hluboko položené mořské příkopy nebo takzvaní podmořští kuřáci, tedy kruhové komíny na mořském dně tvořené minerálními složkami, dostane postupem času voda do ještě hlubších vrstev podloží, kde opět rozpustné soli vymývá.

Soli se ale dostávají do moře i prostřednictvím řek. Dešťová voda, která steče do řek, smývá soli z hornin, půdy a organismů. Ty se ve vodě rozpustí a pomocí řek se pak dostávají do moře.

Jak to, že nejsou slané i řeky?

Sůl v řekách v nepatrném množství je, ale jde tu o koncentraci neboli hustotu. V řekách je koncentrace soli oproti mořím opravdu nízká. Člověk tam sůl nedokáže ucítit. Proto vodu řek bereme jako sladkou.

Rozdílná slanost

Slanost moří se ale liší. Nejslanější je moře Rudé a nejméně slané naopak moře Baltské. Záleží hlavně na tom, kde moře leží, kolik má říčních přítoků, jak jsou velké a také do jaké míry se voda z moře odpařuje.

U rovníku je moře slanější a u pólů zase méně. U rovníku je totiž vyšší teplota, dochází tam tedy k většímu odpařování vody a přítoky řek tam většinou nebývají moc hojné a velké. Sůl je tedy v tamních mořích koncentrovanější.

Když do moří sůl stále přitéká z řek a voda se z moře také pořád vypařuje, jak to, že není moře čím dál slanější?

Sůl se totiž také stále usazuje na mořské dno a díky tomu dochází k rovnováze.

Slaná voda se ale od sladké neliší jen slaností. Má i odlišné vlastnosti. Právě kvůli obsažené soli. Jde o rozdílnou hustotu a bod mrazu. Slaná voda je hustší a mrzne až při teplotě kolem mínus dvou stupňů Celsia.

Slaná jezera

Může být slané i jezero?

Samozřejmě. Nejznámější je takzvané Mrtvé moře, které ale moře není. Voda v něm je jenom tak slaná, že kromě odolných bakterií tam nepřežijí žádné živé organismy, ale i tak hustá, že můžete sedět na hladině, aniž byste se potopili.

Až příště pojedete k moři, můžete se o slanosti moře přesvědčit. Lízněte si, ale jen malinko. Není to totiž vůbec žádná dobrota.