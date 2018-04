Psi, kteří odhalují rakovinu. Mladí genetici v Kopřivnici spustili unikátní výzkum

Dvojice mladých genetiků spustila v Kopřivnici na Novojičínsku na české poměry unikátní výzkum. Cvičí psy k vyhledávání rakoviny u lidí. Dvakrát do týdne k nim docházejí dobrovolníci se svými čtyřnohými mazlíčky a trénují na vzorcích krve. Kopřivnice 10:55 19. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Psi, kteří mají odhalit rakovinu. Mladí genetici v Kopřivnici spustili unikátní výzkum | Foto: Michal Polášek | Zdroj: Český rozhlas

V dřevěné desce na zemi stojí čtyři sklenice s vatovými tampóny. Černý německý ovčák je všechny očichal. A k jedné z nich si poté lehl.

„Výborně,“ chválí psa Endyho jeho majitel a kynolog Josef Kaňa. Právě Endy umí ze všech patnácti psů v programu najít vzorek pacienta s rakovinou nejspolehlivěji. Úspěšnost má přes 91 procent.

„Sportovní kynologie obsahuje i pachové práce. Pejsek samozřejmě tyto pachové práce dělal, takže měl určitou průpravu,“ vysvětluje Kaňa.

„Může se to naučit jak mladý, tak pejsek dvanáctiletý,“ doplňuje spoluzakladatelka výzkumu Petra Matulová. „Pejsek by ale měl mít dlouhý čenich, třeba buldoček by toho asi moc nenačichal. Ale jinak je to úplně jedno, máme i voříšky,“ doplňuje.

Výzkumný pracovník Spiros Tavandzis vkládá do sklenic vatové tampónky se vzorky krve pacienta | Foto: Michal Polášek | Zdroj: Český rozhlas

Psi se učí označovat vzorky s rakovinou vaječníků a plic. Do budoucna by chtěli výzkumníci přidat ještě rakovinu prostaty a Alzheimerovu chorobu. Zatím se ale potýkají s nedostatkem vzorků kvůli nedůvěře lékařů.

„Zní to docela anekdoticky cvičit psy na čichání rakoviny, ale ve světě to funguje. Pes by měl být schopný vyčichat nádor v nejranějším stádiu,“ říká výzkumný pracovník Spiros Tavandzis s tím, že v praxi by pro nejlepší přesnost mělo jeden vzorek bezpečně označit pět různých psů.

Závěrečnou zprávu by chtěli mít výzkumníci hotovou ještě letos a publikovat ji v prestižním vědeckém časopise.

V dřevěné desce na zemi stojí čtyři sklenice s vatovými tampóny. Psi je musejí očichat a najít správný vzorek krve pacienta s rakovinou | Foto: Michal Polášek | Zdroj: Český rozhlas

V dřevěné desce na zemi stojí čtyři sklenice s vatovými tampóny. Černý labrador Bugs všechny očichal. A k jedné z nich si následně lehl. | Foto: Michal Polášek | Zdroj: Český rozhlas